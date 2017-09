Maly beim Diesel-Gipfel: Rückkehr mit gemischten Gefühlen

NÜRNBERG - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat auch Nürnberg ins Visier genommen und droht mit einem Verfahren. Oberbürgermeister Ulrich Maly hat am Montag an Beratungen der Länder und Kommunen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen. Er ist mit gemischten Gefühlen von dem Treffen zurückgekommen.

In Nürnberg herrscht dicke Luft: Dort, wo viel Verkehr unterwegs ist und die Häuser dicht an dicht stehen. Das ist an der Von-der-Tann-Straße der Fall, aber auch an der Ulmen- oder der Maximilianstraße (Foto). Foto: Foto: Stefan Hippel



Ein reiner "Showtermin", wie Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) im Vorfeld befürchtet hatte, war es nicht. An dem Treffen mit Angela Merkel im Kanzleramt hat auch Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly in seiner Funktion als Vizepräsident des Deutschen Städtetags teilgenommen. "Die Botschaft des heutigen Tages ist, dass der Fonds, der beim Dieselgipfel im August vereinbart wurde, verdoppelt wird", sagt Maly im Gespräch mit der NZ. "Und dass das Geld auch tatsächlich noch 2017 zur Verfügung steht."

Um noch einmal 500 Millionen Euro wird die geplante Summe von 500 Millionen Euro, die sich Bund und Automobilindustrie teilen, aufgestockt. "Das Geld ist für Mobilitätskonzepte in den Städten gedacht", erklärt Maly. Dinge, wie es sie in Nürnberg schon gibt: mehr Elektromobilität im Lieferverkehr, Anlieferung in der Innenstadt mit Lastenfahrrädern oder die Andockung von Fahrradverleihsystemen an den öffentlichen Personennahverkehr. "Das alles sind Dinge, die neben den Software-Updates, zu denen sich die Automobilindustrie verpflichtet hat, geleistet werden können."

Kein Geld für eine neue Flotte

Allerdings gibt es eben auch weniger erfreuliche Nachrichten: "Was wir erwartet haben, aber was nicht kommt: mehr Geld für Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr und für die Flottenumrüstung. Deshalb sage ich, dass ich mit gemischten Gefühlen aus Berlin zurückkehre", so Maly.

"Man hat sich sehr zurückhaltend gezeigt und zwar mit der Begründung, dass die Legislaturperiode jetzt beendet sei und man nicht dem Haushaltsgesetzgeber, der erst gewählt werde, vorgreifen könne. Das war für uns enttäuschend." Die Kommunen hätten gehofft, dass es einen neuen Zuschusstopf für die Umrüstung der Busse und mehr Geld für das GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) geben würde.

Fahrverbote sollen vermieden werden

"Einig waren wir uns mit der Bundesregierung", fügt Maly hinzu, "dass wir Fahrverbote vermeiden wollen. Wir warten jetzt ab, wie die Software-Updates wirken. Wir haben ja einen relativ unbestechlichen Indikator: die Messstelle an der Von-der-Tann-Straße. Wenn es gewirkt haben wird, ist alles wunderbar. Also wenn wir dort unter dem Grenzwert sind, was in Nürnberg durchaus möglich ist. In München und Stuttgart wäre ich eher skeptisch. Wenn es nicht gereicht haben wird, werden natürlich auch die Automobiler wieder herangeholt."

Die Messstation an der Von-der-Tann-Straße bildet eine typische Situation ab, wie sie sich auch an anderen Stellen Nürnbergs findet: viel Verkehr und dicht an der Straße stehende Häuserreihen. Ähnliche Luftverhältnisse herrschen Berechnungen zufolge an der Dürrenhofstraße, der Maximilianstraße und der Ulmenstraße. Bei 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft liegt der durchschnittliche Jahresgrenzwert, den die EU vorgibt. An der Von-der-Tann-Straße liegt er bei 46 Mikrogramm. Rund 38 000 Fahrzeuge sind dort täglich unterwegs, die ihre Spuren in der Luft hinterlassen, vor allem eben die Dieselfahrzeuge.

Unter Handlungsdruck sieht Maly die Stadt derzeit nicht. "Wir investieren ja anders als andere Städte schon immer in den ÖPNV. Wir haben die Straßenbahn Thon–Wegfeld gebaut, bauen die Stadt-Umland-Bahn, haben das Ringbuslinien-Konzept eingeführt, und unterstützen den S-Bahnausbau. Wir tun relativ viel und wir sind nicht in Panik."

Über 50 deutsche Städte über EU-Grenzwert

In mehr als 50 deutschen Städten werden die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten. Auch wenn Nürnberg darüber liegt, in anderen Städten sieht die Situation wesentlich schlechter aus: In Stuttgart zum Beispiel liegen die Werte bei 82 Mikrogramm, in München bei 80. Gegen sie und 14 weitere Städte hat die Deutsche Umwelthilfe bereits geklagt. Nun hat sie angekündigt, gegen 45 weitere Städte – darunter Nürnberg – Verfahren einzuleiten.

Die Zulassungsstatistik der Stadt zeigte zum Stichtag 1. Januar 2014, dass von insgesamt 230.189 zugelassenen Pkw etwa 33 Prozent mit Dieselmotoren ausgestattet waren. Die meisten davon, rund 70 Prozent, hätten die Abgasnorm Euro 4 oder Euro 5 besessen, heißt es im Luftreinhalteplan der Stadt Nürnberg, der gerade aktualisiert worden ist.

"Durch die schrittweise Verschärfung des jeweiligen Emissionsstandards – insbesondere durch Einführung von Euro 6 – hätten die Emissionen, vor allem die von Stickstoffdioxid, eigentlich deutlich zurückgehen müssen und damit auch die Immissionswerte", steht dort weiter zu lesen. Und: "Wenn alle Diesel-Pkw tatsächlich die im Testverfahren geprüften Werte auf der Straße einhalten würden, hätte Nürnberg die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte stadtweit einhalten können. Zumindest hypothetisch."

