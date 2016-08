Mann belästigt Frau im Stadtteil Maxfeld

NÜRNBERG - Am Dienstag ist es in Nürnberg erneut zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Der Tatort war dieses Mal in der Nürnberger Friedensstraße im Stadtteil Maxfeld. Eine Frau ist von einem Unbekannten belästigt worden, der Täter flüchtete mit dem Rad.

Am Dienstagabend ist eine Frau von einem der Polizei noch unbekannten Radfahrer belästigt worden. Die Geschädigte stand kurz vor Mitternacht in der Friedensstraße, als sich ihr plötzlich ein Mann näherte. Dieser soll ihr nach Polizeiangaben an den Oberkörper gegriffen haben und daraufhin mit seinem Fahrrad geflüchtet sein.

Die Polizei erklärte: "Weder der Unbekannte, noch das zur Tat benutzte Fahrrad konnten von der Geschädigten näher beschrieben werden." Es solle sich lediglich um einen dicken Mann handeln, heißt es in der Meldung. Nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet daher um die Mithilfe von Zeugen. Hinweise können unter 0911-211233 weitergeleitet werden.

