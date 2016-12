Mann erlebt böse Überraschung auf Toilette am ZOB

NÜRNBERG - Ein 34-Jähriger ist am zweiten Weihnachtsfeiertag auf einer Toilette am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürnberg ausgeraubt worden. Jetzt fahndet die Kripo nach einer Frau mit auffälliger Mütze und einem Mann mit Dreitagebart.

Alles begann mit einer Begegnung in der Königstorpassage. Wie ein 34-Jähriger später bei der Polizei aussagte, hielt er sich dort am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf, als ihn eine etwa 30 Jahre alte, cira 1,50 bis 1,60 Meter große kräftige Frau auf Deutsch ansprach, die eine rosafarbene Jacke und eine auffällige Hasenmütze trug. Sie kamen ins Gespräch.

Während sie sich unterhielten, gingen sie zum Zentralen Omnibusbahnhof in der Käte-Strobel-Straße. Dort lockte die Frau den 34-Jährigen in eine Toilette. Plötzlich tauchte ein schlanker Mann mit Dreitagebart auf, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, blaue Jeans, schwarze Jacke, dunkelgrüne Mütze, der ihn mit einem Messer bedrohte und ihm die Geldbörse raubte. Danach flüchteten der Mann und die Frau.

Nach Polizeiangaben blieb der 34-Jährige durch diesen Vorfall zwar unverletzt, musste aber bei der Anzeigenaufnahme "wegen plötzlich auftretenden Unwohlseins" in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen sei er wieder auf dem Weg der Besserung.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333.

