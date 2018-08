Mann gibt sich als Polizist aus und bestiehlt 90-Jährige

NÜRNBERG - Eine perfide Masche, die immer wieder funktioniert: Am Dienstagabend hat ein falscher Polizeibeamter im Nürnberger Osten einen hohen Geldbetrag erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen - und gibt Tipps.

Das spätere Opfer - eine 90 Jahre alte Frau - erhielt am Abend zunächst einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Er erklärte der Seniorin, dass sie ihr Vermögen dringend in die Hände der Polizei geben müsse, um es vor Einbrecherbanden zu schützen. Kurze Zeit später, gegen 22.15 Uhr, stand dann tatsächlich ein "Polizeibeamter" vor der Tür der Frau in der Schloßstraße und nahm ihr Erspartes in Empfang.

Die Polizei beschreibt den Täter in ihrer Mitteilung vom Mittwoch wie folgt: Er soll etwa 40 Jahre alt, schlank und 170 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anzug, er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die eigens für solche Fälle eingerichtete Ermittlungskommission "EKO 110" bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden. Beinahe täglich registrieren die Beamten solche betrügerischen Anrufe bei älteren Personen. Die Täter treten immer absolut glaubhaft und seriös auf. Sie überzeugen ihre Opfer meist mit gewandter Gesprächstaktik und setzen sie enorm unter Druck.

Deshalb raten die Ermittler:

- Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort.

- Gehen Sie am Telefon nicht auf Fragen zu Ihrer finanziellen Situation oder zu Wertsachen ein. Die Polizei fragt grundsätzlich nicht danach, ohne dass durch Sie vorher Anzeige erstattet wurde.

- Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Ihnen unbekannt sind.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis, ob in Uniform oder Zivilkleidung. Überprüfen Sie diesen sorgfältig.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus und fragen Sie konkret nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll. Ziehen Sie einen Nachbarn oder eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

- Händigen Sie grundsätzlich kein Geld oder andere Wertgegenstände an Ihrer Wohnungstür aus. Hinterlegen Sie Geld und Wertsachen auch nirgendwo.

- Scheuen Sie sich nicht, den Notruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Durch eine schnelle Meldung unterstützen Sie die Arbeit der Polizei.

- Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen alleine leben. Sprechen Sie über dieses Phänomen.

- Angehörige sollen ihre älteren Verwandten informieren.

