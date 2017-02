Mann gibt sich als Zivilpolizist aus - und beklaut Seniorin

Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Täter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er sprach von mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft, gab sich als großer Retter aus: Ein vermeintlicher Zivilpolizist beklaute in St. Johannis eine alte Frau. Jetzt wird nach dem Täter gefahndet.

Gegen 22.00 Uhr am Dienstag klingelte es bei einer Seniorin in der Schrothstraße im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Ein Mann wies sich vor der Bewohnerin der Wohnung als Zivilpolizist aus. In der Gegend sei eingebrochen worden, deshalb wolle er "nach dem Rechten sehen", sagte der Mann, wie die Polizei mitteilt.

Polizist war der Mann aber nicht - und gutes im Sinn hatte er auch nicht: Als der Unbekannte verschwunden war, stellte die Frau fest, dass ihr mehrere Hundert Euro Bargeld fehlen. Jetzt fahndet die Kripo mit folgender Beschreibung nach dem Täter:

Ein Mann soll circa 170 cm groß gewesen sein und war mit einem dicken braunen Mantel bekleidet. Zeugenhinweise können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mitgeteilt werden.

