Mann hält sein Geschlechtsteil Autofahrern entgegen

Exhibitionist stand in Langwasser mit heruntergelassener Hose am Fahrbahnrand - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beschämender Anblick für so manchen Autofahrer am Samstag im Nürnberger Stadtteil Langwasser: Mit heruntergelassener Hose stand dort ein Exhibitionist am Fahrbahnrand und hielt sein Geschlechtsteil den vorbeifahrenden Autos entgegen.

Zeugen beobachteten gegen 10 Uhr vormittags einen Mann an der Görlitzer Straße. Dieser stand mit heruntergelassener Hose am Fahrbahnrand und hielt sein Geschlechtsteil den vorbeifahrenden Autos entgegen.

Die Polizei suchte daraufhin nach dem Exhibitionisten und entdeckte den 45-Jährigen unweit des Tatorts. Eine Streife nahm den Mann vorläufig fest.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.