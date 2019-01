Mann im Rotlichviertel attackiert: 29-Jähriger muss in Haft

Opfer erlitt Schädel-Hirn-Trauma - Handschuhe mit DNA-Spuren entdeckt - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Das Schwurgericht hat keine Zweifel: Ein 29-jähriger Bulgare war am 5. Februar 2018 an einer Schlägerei im Rotlichtviertel beteiligt. Er kassierte nun über viereinhalb Jahre Gefängnis.

An jenem Abend verfolgten drei Männer einen 37-Jährigen, der auf dem Weg zu einem Döner-Imbiss in der Nähe des Plärrers war. In der Ottostraße schlugen sie plötzlich auf den Passanten ein. Als der Mann zu Boden ging, malträtierten sie ihn mit heftigen Fußtritten – unter anderem gegen den Kopf. Der 37-Jährige kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma, Hämatomen, Schürf- und Platzwunden ins Krankenhaus. Bis heute trägt er Spuren des Überfalls im Gesicht, außerdem hat ihn der Vorfall psychisch sehr mitgenommen.

Von den Männern, die auch sein Handy und 150 Euro Bargeld mitgenommen haben sollen, fehlte zunächst jede Spur.

Hanschuhe mit DNA-Spuren gefunden

Weder dem 37-Jährigen noch einer Spielhallen-Mitarbeiterin, die den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt hatte, gelang es, Verdächtige auf Polizeifotos zu identifizieren. Auch im Gerichtssaal konnten sie nicht sagen, ob der Angeklagte unter dem Überfallkommando war.

Auf den 29-jährigen Bulgaren kamen die Ermittler durch den Hinweis eines Puff-Türstehers: Dieser hatte zwar die Schlägerei nicht beobachtet, den Angeklagten aber zur Tatzeit im Rotlichtviertel gesehen. Der 29-Jährige war ihm von anderen Vorfällen bekannt. Ein weiteres Beweismittel deutete ebenfalls auf den Bulgaren hin: Am Tatort wurden Handschuhe mit DNA-Spuren des 29-Jährigen sowie eines mutmaßlichen Mittäters gefunden.

Freispruch beantragt

Verteidiger Michael Löwe fand, dass Zeugenaussagen und Indizien nicht ausreichen, um seinen Mandanten zweifelsfrei als Täter zu identifizieren. Er beantragte deshalb Freispruch. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte und seine Komplizen den Tod des Geschädigten in Kauf genommen hätten. Er forderte deshalb fünfeinhalb Jahre Gefängnis wegen versuchten Totschlags.

Das Schwurgericht meinte auch, dass die Männer den Tod des Passanten zunächst gebilligt hätten. Sie hätten dann aber von ihrem Opfer abgelassen und seien weggegangen. Juristen sprechen in so einem Fall von einem freiwilligen Rücktritt vom Tötungsversuch. Die Richter verurteilten den Mann deshalb "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Trunkenheitsfahrt zu vier Jahren und sieben Monaten Gefängnis. Weil der Bulgare alkoholkrank ist, ordneten sie zudem die Unterbringung in einer Entzugsklinik an.

