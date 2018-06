Mann in Nürnberg mit größerer Menge Heroin erwischt

NÜRNBERG - Polizisten in Zivil haben am Freitagnachmittag einen 44-Jährigen in der Innenstadt festgenommen. Der Mann hatte eine größere Menge Heroin bei sich.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen in der Grünanlage im Frauentorgraben ins Visier. Als die Streife den Mann kontrollierte und durchsuchte, fand sie bei ihm eine größere Menge Heroin. Der Beschuldigte wurde schließlich festgenommen und zur Inspektion Nürnberg-Mitte gebracht.

Im Zuge der Ermittlung stellten Polizisten auch das Zimmer des 44-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Norden auf den Kopf - und wurden fündig. Sie fanden neben weiteren Drogen auch ein größeres Messer. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen den beschuldigten Iraker Haftbefehl. Seitdem sitzt der 44-Jährige in Untersuchungshaft.

