Mann sticht am Hauptbahnhof mit Messer auf Jugendlichen ein

Zwei Verletzte - Zeugen alarmierten die Polizei - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Gefährliche Körperverletzung am Samstagmorgen im Hauptbahnhof: Ein 22-Jähriger ging im Inneren des Gebäudes mit einem Messer auf zwei Kontrahenten los. Einen von ihnen verletzte er an der Hand.

Das Taschenmesser, mit dem der Angreifer um sich stach, stellte die Polizei nach der Tat sicher.



Ein Angestellter eines Geschäfts sah die Auseinandersetzung und rief die Polizei. Nur Sekunden später trafen die Beamten am Hauptportal auf einen stark an der Hand blutenden 17-Jährigen, einen leicht verletzten 23-Jährigen und einen 22-Jährigen mit einem Messer in der Hand. Der Bewaffnete ließ auf Befehl der Polizei das Taschenmesser zu Boden fallen.

Nach der Festnahme des Mannes leisteten die Beamten Erste Hilfe beim Opfer. Ein alarmierter Notarzt wies den Jüngeren der beiden Geschädigten zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik ein. Der Grund für die gefährliche Auseinandersetzung steht bis jetzt noch nicht fest. Die Bundespolizei leitete gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

