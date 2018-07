Mann stirbt nach Frontalkollision in Nürnbergs Süden

Beifahrerin des 78-Jährigen schwebt in Lebensgefahr - Straße komplett gesperrt - vor 10 Minuten

NÜRNBER - Auf komplett freier Strecke geriet er mit seinem Opel in den Gegenverkehr: Am Montagnachmittag starb in Altenfurt ein 78-Jähriger, nachdem er mit einem anderen Wagen frontal kollidierte. Die Beifahrerin des Mannes schwebt in Lebensgefahr.

Bilderstrecke zum Thema Nach Zusammenstoß in Altenfurt: Ein Toter, mehrere Verletzte Am frühen Montagnachmittag sind in der Oelser Straße in Altenfurt zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, darunter auch ein Rettungshubschrauber.



Der Unfall wirft Fragen auf. Die Oelser Straße ist an der Stelle, an der am Montag ein Opel mit einem Kia kollidierte, schnurgerade. Der Verkehr hielt sich in Grenzen. Trotzdem kam ein 78-Jähriger mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kia frontal. Die Windschutzscheibe des Pkw zersprang, die Front beider Autos wurde komplett eingedellt.

Der Fahrer des Opels wurde noch an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt und reanimiert. In einer Klinik erlag der 78-Jährige wenig später seinen schweren Verletzungen - "trotz aller ärztlichen Bemühungen", wie die Polizei betont. Seine Beifahrerin (79) ringt derzeit in einem anderen Krankenhaus noch mit dem Leben. Der Fahrer des Kia wurde mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik gebracht, laut Polizei sind auch seine Verletzungen schwer.

Die Oelser Straße ist auch Stunden nach dem Unfall zwischen der Bregenzer und Löwenberger Straße noch komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter bestellt.

