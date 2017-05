Mann stirbt nach Wohnungsbrand in der Nordstadt

Reanimierungsversuche waren vergebens - N-Ergie drehte Gas und Strom ab - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Bei einem Brand am Donnerstagmorgen in einer Kellerwohnung in der Nordstadt ist ein Mann ums Leben gekommen. Warum das Feuer ausbrach, wird derzeit noch ermittelt.

Bilderstrecke zum Thema Flammen in Kellerwohnung: 50-Jähriger kommt ums Leben Beim Brand einer Kellerwohnung in der Nürnberger Nordstadt ist am Donnerstagmorgen ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 6 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr alarmiert, ein Notarzt versuchte vergeblich den 50-Jährigen zu reanimieren.



Am Vatertag gegen 6 Uhr früh meldete ein Anwohner aus der Roritzerstraße über den Notruf, dass aus einer Kellerwohnung dichter Qualm drang. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. 14 Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz drangen in die Räume des Hinterhauses in der Roritzerstraße 24 vor. "Einsätze in Kellerräumen sind für uns immer sehr kompliziert", sagt Einsatzleiter Stefan Lauber auf Anfrage.

Der vorrückende Trupp stieß dann auf einen 50-jährigen, bewusstlosen Mann. Ein Notarzt versuchte den Mann sofort zu reanimieren, doch für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort möglicherweise an einer Rauchgasvergiftung.

Aus Sicherheitsgründen drehte die N-Ergie die Gas- und Stromzufuhr ab. Gegen 8 Uhr war der Einsatz beendet, das Feuer gelöscht. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden, so Lauber. Auch die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. In den Flammen verbrannten laut Einsatzleiter auch einige Akten, die einer Steuerkanzlei in dem Anwesen gehören sollen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.