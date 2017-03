Mann Treppe hinuntergestoßen? Nürnberger Kripo ermittelt

61-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in Klinik gebracht - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Ein 61-jähriger Mann ist am Freitagmittag in einem Wohnhaus in der Wiesenstraße eine Treppe hinabgestürzt. Er wurde mit einer schweren inneren Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Kripo gegen einen 41-Jährigen, der im Verdacht steht, den 61-Jährigen hinabgestoßen zu haben.

Der beschuldigte 41-jährige Mann soll am Freitag gegen 14.45 Uhr den 61-jährigen Hausmeister eines Hauses in der Wiesenstraße die Treppe hinabgestoßen haben. Der Mann erlitt "eine nicht unerhebliche innere Verletzung, welche die stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus bedingte", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Der Verdächtige wurde festgenommen und verhört, wobei er laut Polizei Angaben machte, "die derzeit Gegenstand der Ermittlungen sind". Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

cob

