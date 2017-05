Mann tritt DB-Mitarbeiter am Nürnberger Bahnhof

20-Jähriger rastete mit 2,68 Promille aus - Reiniger musste Dienst abbrechen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Vatertag ist am Nürnberger Hauptbahnhof ein Streit eskaliert. Ein 20-Jähriger soll dabei eine Reinigungskraft der Deutschen Bahn (DB) getreten und verletzt haben. Der Mann wurde in der Mittelhalle festgenommen.

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof hat alle Hände voll zu tun. (Archivbild) Foto: Günter Distler



Wegen einer Verunreinigung sprach ein Bahnsteigreiniger der Deutschen Bahn laut Bundespolizei am Donnerstag gegen 14 Uhr einen jungen Mann am Bahnsteig 1 an. Nach Zeugenaussagen entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der aggressive Nürnberger dem Bahnmitarbeiter gegen die Wade getreten haben soll. Anschließend flüchtete er in den Bahnhof.

Eine DB-Sicherheitsstreife stellte den Mann in der Mittelhalle und hielt ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Weil dieser sich nicht beruhigt habe, hätten ihn die Beamten gefesselt und zur Dienststelle gebracht, so die Bundespolizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Der 63-jährige Bahnsteigreiniger wurde durch den Tritt leicht an der Wade verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Die Bundespolizei Nürnberg hat gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

