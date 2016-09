Mann vom Hauptbahnhof direkt in die JVA gebracht

54-Jähriger mit zwei Haftbefehlen gesucht - Bundespolizei griff durch - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Für einen 54-Jährigen begann die neue Woche denkbar schlecht: Erst wurde der Mann am frühen Montagmorgen im Nürnberger Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert, kurz darauf fand er sich in der Justizvollzugsanstalt wieder.

Wie die Bundespolizei mitteilte, nahmen Beamte gegen drei Uhr am Montagmorgen im Nürnberger Hauptbahnhof einen 54-Jährigen ins Visier und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Beim Abgleich der Personalien kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth seit zwei Wochen nach dem 54-Jährigen fahnden ließ. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro oder 80 Tagen Haft verurteilt worden. Darüber hinaus bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen.

Auch nach seiner Festnahme sei der Verurteilte, der keinen festen Wohnsitz hat, nicht in der Lage gewesen, den offenen Betrag zu bezahlen, so die Bundespolizei. Die Beamten lieferten den Gesuchten daraufhin direkt in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sh

Mail an die Redaktion