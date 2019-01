Mann zahlt Drink in Nürnberger Disco mit falschem Hunderter

Mitarbeiterin nahm die Blüte unter die Lupe und rief die Polizei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wenn der Discoabend mit einer Festnahme endet: In der Nacht auf Samstag wollte ein 24-Jähriger einen Drink in einer Nürnberger Disco mit einem 100-Euro-Schein bezahlen - doch die Mitarbeiterin hinter der Bar bewies ein richtiges Näschen.

Gegen halb vier am Samstagmorgen - so berichtet es die Polizei - tauchte der 24-Jährige an der Bar der Diskothek im Klingenhofareal auf. Er bestellte einen Drink und zückte einen vermeintlichen 100-Euro-Schein - eine Fälschung, wie sich schnell herausstellte, als die Mitarbeiterin hinter dem Tresen das Stück Papier unter die Lupe nahm. Sie rief sofort die Polizei, die den jungen Mann vorläufig festnahm. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

psz