Mann zog in Schweinau plötzlich Hose herunter

NÜRNBERG - Am Mittwoch hat sich ein Mann im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau entblößt. Der Unbekannte zog in den Abendstunden in der Erasmusstraße seine Hose vor einer jungen Frau herunter und flüchtete mit dem Rad.

Im Stadtteil Großreuth bei Schweinau hat sich am gestrigen Mittwoch ein noch unbekannter Mann unangemessen verhalten. Der etwa 35 Jahre alte Täter soll gegen 21 Uhr in der Erasmusstraße vor den Augen einer jungen Frau seine Hose heruntergerissen und sich laut Polizeiangaben in "schamverletzender Weise" gezeigt haben. Anschließend fuhr der Exhibitionist mit seinem Fahrrad davon.

Die Geschädigte konnte den Mann folgend beschreiben:

Er ist in etwa 35 Jahre alt, an die 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er war mit einer kurzen Sporthose, schwarzen Schuhen und mit einem dunklen Basketballshirt mit rot-weißen Streifen bekleidet.

Die Polizei sucht nach dem Mann und bittet um Mithilfe. Hinweise können unter 0911-21123333 weitergereicht werden.

