Männer schlägern sich durch Nürnberger Hauptbahnhof

Mann rannte 17-Jährige um und randalierte später in Zelle weiter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Nacht zum Donnerstag uferte im Nürnberger Hauptbahnhof aus. Am Ende nahm die Polizei einen der Beteiligten, einen Weißrussen in Gewahrsam. Er wurde ebenso wie sein deutscher Kontrahent angezeigt.

Am Haupteingang gerieten die Männer gegen Mitternacht in den Konflikt. Zeugen zufolge schlugen sich die beiden zunächst gegenseitig ins Gesicht. Dann flüchtete der 31-Jährige ins Bahnhofsgebäude; der 46-jährige Weißrusse verfolgte ihn und rannte dabei eine junge Frau (17) um. Sie stürzte und verletzte sich im Gesicht. In einem Lebensmittelgeschäft ging die wilde Schlägerei weiter.

Ein 22 Jahre alter Deutscher versuchte zu schlichten – er kassierte einen Schlag auf eine frisch operierte Wunde. Die Mitarbeiter des Ladens alarmierten die Bundespolizei. Mehrere Fußstreifen konnten die Kontrahenten kurz darauf vor dem Hauptbahnhof stellen und zur Dienststelle bringen. Der Weißrusse begann, die Beamten verbal sowie mit Gesten zu beleidigen. Dann trat er gegen Wände und Glastüren und versuchte, die in dem Bereich angebrachten Überwachungskameras anzuspucken.

Die Beamten überwältigten den 46-Jährigen und brachten ihn in die Gewahrsamszelle der Inspektion. Dort randalierte der Mann laut Bundespolizei weiter. Der 31-Jährige wurde nach der Sachbehandlung auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide Männer laufen jetzt Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Körperverletzungen, Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

