Marder am Kopf? "Pelzermittler" klären auf

Mitarbeiter des Deutschen Tierschutzbüros in Nürnberg unterwegs - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Achtung, Pelz-Polizei. Was lustig klingt, ist Jennifer Schöpf und Michael Seitz sehr ernst. Das Team vom Deutschen Tierschutzbüro hat in der Nürnberger Innenstadt Pelzträger auf die 100 Millionen Pelztiere aufmerksam gemacht, deren Leben für Kleidung geopfert wird.

Aufklärungseinsatz in der Innenstadt Foto: HA



"Das ist halt Mode." "Die Jacke gibt's doch eh schon." "Das ist nicht echt." Das hören Michael Seitz und Jennifer Schöpf, als sie in der Nürnberger Innenstadt Pelzträger ansprechen. Schöpf und Seitz tragen keinen Pelz, sondern Jacken mit der Aufschrift „Pelzermittler“. Als solche sind sie in Deutschland unterwegs, Nürnberg ist die 28. Station. Ihre Mission: aufklären. Zum Beispiel darüber, dass der Kauf einer Jacke mit Pelzbesatz durchaus die Nachfrage nach solchen Produkten erhöhe.

Echtpelz auch in billigen Produkten

Zwar lehne, erklärt Schöpf, die Mehrheit der Bevölkerung Echtpelzprodukte ab, „und Pelzmäntel sieht man ja auch kaum noch“, Pelz als Accessoire an Teilen der Kleidung aber ist tatsächlich wieder in. Auch Olivia, 17, aus Nürnberg trägt einen Mantel mit Pelzbesatz, „aber der ist nicht echt, darauf habe ich geachtet. Sonst wäre er ja auch viel teurer“. Die „Pelzermittler“ zücken einen Schal mit zwei Pelzbommeln. Der Preis hängt noch an dem Schal: neun Euro. „Aber der Pelz ist echt“, sagt Seitz. Das sei kein Einzelfall, „von 20 Exemplaren finde ich fünf, sechs aus Echtpelz“.

Die Unterschiede zwischen Echt- und Kunstpelz

Was viele auch nicht wissen, erklärt der Tierschützer: "Die Tiere werden nur für die Pelzindustrie gezüchtet werden und leben in winzigen Drahtgitterboxen." Wie aber Echt- und Kunstpelz unterscheiden? Die beiden Experten geben vier Tipps:

1. Während die Haare bei künstlichen Pelzen komplett glatt sind, sind sie das bei echten nur an den Spitzen und am Haaransatz eher gekräuselt.

2. Echtpelze haben immer eine lederne Haut.

3. Das Gewicht von echtem Tierfell unterscheidet sich von Kunstpelz, der schwerer ist.

4. Wer ein paar Haare vom echten Pelz zupft und ankokelt, „riecht es sofort: Verbranntes Echthaar stinkt“.

Was dem durch Spenden finanzierten Deutschen Tierschutzbüro (mit Sitz in Berlin) stinkt: Viele Läden kommen der EU-Verordnung nicht nach, die besagt, dass auf der Kleidung stehen muss: „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“. Auch wenn der Hinweis Seitz und Schöpf noch zu wenig ist. „Geht es nach uns, sollten dort Artname, Herkunft und Haltung angegeben sein.“

Zum Beispiel: Marder, China, Käfighaltung. Die "Pelzermittler" hoffen, dass dann vielleicht für noch mehr Leute gilt: Finger weg.

Timo Schickler - Nürnberger Nachrichten