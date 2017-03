Margot Käßmann beim NN-Talk: "Die Wahrheit ist ein hohes Gut"

Theologin ist "Luther-Botschafterin" im Reformationsjahr - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Er konnte auffahrend und richtig derb sein, stur und querköpfig: Martin Luther gilt als durchaus "schwieriger Held". Ganz anders "seine" Botschafterin für unsere Zeit: Abwägend und dennoch klar präsentierte sich Margot Käßmann, die frühere Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), bei einem NN-Talk als Sympathieträgerin für die Sache der Reformation heute.

NN-Podium im Heilig-Geist-Saal: Chefredakteur Alexander Jungkunz im Gespräch mit Margot Käßmann. © Foto: Hippel



NN-Podium im Heilig-Geist-Saal: Chefredakteur Alexander Jungkunz im Gespräch mit Margot Käßmann. Foto: Foto: Hippel



Einen kleinen Playmobil-Luther hat sie immer im Gepäck. Und die Symbol-Figur findet selbst dort Anklang, wo es nicht auf Anhieb zu erwarten ist: "Neulich habe ich eine dem Erzbischof von Guatemala mitgebracht – und der war gleich hin und weg", erzählt Käßmann auf dem Podium im Heilig-Geist-Saal. Nicht etwa, weil sich der katholische Oberhirte plötzlich für den Rebell von vor 500 Jahren begeistert hätte, sondern wegen der spielerischen Aufforderung, zu "werden wie die Kinder".

Dass die Luther-Figur aus Franken zum Verkaufsschlager geworden ist, sieht die Theologin dabei nicht nur als nette Erfolgsgeschichte: Alle Playmobil-Figuren seien ein Indikator dafür, "was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist". Auch sonst rät sie zu einem unverkrampften Umgang mit den kommerziellen Begleiterscheinungen des Rummels um Luther – das Spektrum an Werbeartikeln reicht immerhin von Socken ("Hier stehe ich, ich kann nicht anders") über Bonbons und Bier bis zum Babystrampler.

Bilderstrecke zum Thema Luther als Rebell Gottes: Spannendes Musical über Reformator Ein furchtloser, zutiefst gläubiger Mann lehnt sich gegen Missstände in seiner Kirche auf – und verändert die Welt. Mit dem Musical "Luther – Rebell Gottes" ist ein spannender Bilderbogen über den Reformator gelungen, die Uraufführung im Stadttheater Fürth erntete großen Beifall.



In einem steht Käßmann Luther sicher nicht nach – nämlich in der Fähigkeit, seine und ihre Botschaft auch kurz und knackig auf den Punkt zu bringen: "Dein Leben hat Sinn, unabhängig von den Leistungserwartungen der Gesellschaft", formuliert sie in dem Podiumsgespräch mit Alexander Jungkunz, einem der beiden NN-Chefredakteure, als Kernbotschaft. Dazu kommt die Freiheit von Glauben und Gewissen und die Bedeutung der Bildung, nämlich die Fähigkeit, sich selbst ein begründetes und solides Urteil zu bilden.

Wie aktuell das ist, zeigt sich allein bei der Herausforderung durch die neuen Medien. Ging es zu Luthers Zeit darum, selbst das Wort Gottes lesen zu können und die Angst vor ewigen Höllenstrafen zu überwinden, rücke heute wieder das Lesen in den Blick – und die eigene Verantwortung zu differenzierter Wahrnehmung und zum Nachdenken. "Die Wahrheit ist ein hohes gesellschaftliches Gut; wenn Fakten wie der Klimawandel einfach geleugnet werden, finde ich das bedrückend und beängstigend."

Tiefer Riss in Gesellschaft und Kirche

So mischen sich bei ihr in den lockeren Plauderton immer wieder tiefernste, nachdenkliche Töne – und manchmal sogar eine Portion Ratlosigkeit. Könnten und müssten nicht die Kirchen in den USA dem US-Präsidenten die Rote Karte zeigen? Aus ihrer Sicht gewiss. "Und viele Gemeinden versuchen das auch. Aber die Kirchen sind dort genauso tief gespalten wie das ganze Land – und der Riss geht mitten durch viele Familien", fasst sie Eindrücke ihrer jüngsten Reise zusammen. "Am dramatischsten ist die Situation für all jene, die schon 20 oder 30 Jahre in dem Land leben und nun womöglich von heute auf morgen ausgewiesen werden – und womöglich ihre Kinder zurücklassen müssen."

Und wie sollen die Kirchen hierzulande mit den Menschen umgehen, die sich Pegida oder der AfD verschreiben? Käßmann plädiert dafür, jedenfalls mit jenen im Gespräch zu bleiben, die sich als Christen verstehen – und hart um das rechte Verständnis zu ringen. "Aber wo die Menschenwürde geleugnet oder verletzt, Sexismus und Rassismus geschürt oder gar zu Gewalt aufgerufen wird, ist die rote Linie überschritten." Für ziemlich aussichtslos hält sie indes das Gespräch mit evangelikalen Fundamentalisten, die etwa (vor allem in Amerika) materiellen Reichtum als Zeichen göttlichen Segens (miss-)verstehen.

"Wenn wir das Evangelium verkünden und nahe bei den Menschen sein wollen, hängt das immer mit der Welt zusammen, dann geht es auch um Politik, etwa bei einem Problem wie Obdachlosigkeit", stellt Käßmann unmissverständlich klar. Wann die Kirche Partei ergreifen müsse, zeige ganz aktuell ein Clinch mit dem Nürnberger Bundesamt für Migration: Das habe in mehreren Fällen die Glaubwürdigkeit einer Taufe von Geflüchteten infrage gestellt – mit Prüffragen, die kein gewöhnlicher Gläubiger beantworten könnte. Und was würde sie selbst dem "schwierigen Held" mit auf den Weg geben? "Er war ein Kind seiner Zeit, aber ich wünschte mir, er hätte gelernt, respektvoller mit Menschen umzugehen, die andere Auffassungen vertreten."

Wolfgang Heilig-Achneck