Marientorgraben: Transporter kracht gegen Straßenbahn

Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht - Fahrgäste offenbar unverletzt - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagmittag ist es am Nürnberger Marientorgraben zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen: Ein Transporterfahrer wollte mit seinem VW verbotswidrig abbiegen, dabei übersah er offenbar eine Straßenbahn.

Bei einem Unfall am Marientorgraben in Nürnberg ist am Dienstagmittag eine Straßenbahn mit einem Transporter zusammengestoßen. © ToMa/ Loos



Laut Angaben der Polizei Mittelfranken ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr. Ein VW Crafter befuhr den Inneren Ring, links von ihm fuhr parallel eine Straßenbahn der Linie 8. Als der Autofahrer sein Fahrzeug nach links lenkte kam es zum Zusammenstoß - offenbar hatte er die Bahn schlichtweg übersehen. Zudem war der Abbiegevorgang an dieser Stelle verboten, so ein Sprecher der Polizei. Der Transporter krachte mit der Beifahrerseite gegen die Front der Straßenbahn. Durch die Wucht wurde der Transporter offenbar einige Meter weiter auf die Straße geschleudert.

Bilderstrecke zum Thema Kollision am Marientor: Transporter kracht in Nürnberg gegen Straßenbahn



Nach ersten Informationen wurde der Crafter-Fahrer leicht verletzt und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt laut Polizei einen Schock, nach momentanem Stand wurde keiner der Fahrgäste verletzt.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet. Die Schadenssumme ist laut Polizei noch unklar. Die Linie 8 in Richtung Dokuzentrum stand zwischenzeitlich still. Gegen 14.15 Uhr wurde der Bahnverkehr wieder komplett aufgenommen.

Die Straßenbahn Linie 8 verkehrte in der Zwischenzeit weiter - lediglich die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Rathenauplatz wurde nur durch U-Bahnen angefahren.

