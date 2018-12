Am Donnerstagabend stoppte die Polizei auf der A6 bei Pleystein (Lkr. Neustadt/Waldnaab) einen Autofahrer, der insgesamt 37 Hundwelpen in seinen Wagen gepfercht hatte. Die Beamten retteten die Tiere, die sich kaum rühren konnten und enorm litten. Vier Schlittenhunde und zwei französische Bulldoggen fanden nach der Tortur Unterschlupf im Nürnberger Tierheim.

Am frühen Freitagmorgen muss es in Ziegelstein laut gekracht haben: Dort haben Unbekannte gegen 4.45 Uhr in einer Bankfiliale im Karl-Jatho-Weg einen Geldautomaten gesprengt. Nicht nur das Gerät wurde bei der Explosion beschädigt, auch die Fensterscheibe der Filiale zersprang. Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort und hat eine große Fahndung mit einem Hubschrauber eingeleitet - denn vom Tatort flüchteten zwei Männer in einem schwarzen Audi A6.