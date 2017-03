Am internationalen Frauenkampftag geht es den Akteurinnen darum, die alltägliche und weltweite patriarchale Unterdrückung zum Thema zu machen. Die Demonstrierenden, die sich am Samstag am Weißen Turm zu einem Zug durch die Nürnberger Innenstadt trafen, kämpfen für Gleichberechtigung, die Emanzipation aller Menschen, gegen Sexismus, für die Befreiung aus dem Patriarchat, ein selbstbestimmtes Leben für alle und eine herrschaftsfreie Gesellschaft. © Edgar Pfrogner