Masern-Infektion schwappte über die Stadtgrenze herüber

Beerdigungsfeier in Fürth: 14 Menschen steckten sich an, zwei davon aus Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum Start des Kindergartenjahres am 1. September starten Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Familienministerin Emilia Müller eine Informationskampagne zur Masernimpfung. Nicht ohne Grund, denn die Zahl der Masernfälle hat sich in Bayern seit Anfang des Jahres verdoppelt. In Mittelfranken gab es mit 18 Erkrankungen die bislang meisten Fälle.

Besonders für die Kleinsten ist eine Masern-Infektion sehr gefährlich. Eine Impfung schützt sie davor. Foto: Foto: obs/Novartis Vaccines and Diagnostics



In Nürnberg wurden dem Gesundheitsamt zwischen Januar und 21. August drei Masernerkrankung gemeldet. "Im Vergleichszeitraum hatten wir im Vorjahr keinen einzigen Fall, im gesamten Jahr 2016 waren es am Ende zwei", meint Dr. Alice Schaffer, Leiterin der Abteilung Infektionsschutz beim Gesundheitsamt Nürnberg. Dennoch sind solche Zahlen noch kein Grund zur Beunruhigung: "Da hatten wir schon mal mehr. Aber trotzdem, wir verfolgen am Computer immer die neuesten Seuchen-Nachrichten. Man muss immer damit rechnen, dass die Masern auch aus anderen Ländern eingeschleppt werden", meint die Ärztin.

Manchmal kommt die Viruserkrankung aber auch aus der Nachbarschaft. In Fürth gab es seit Januar insgesamt 14 Masernfälle, zwölf davon, so Dr. Werner Hähnlein, Leiter des staatlichen Gesundheitsamtes in Fürth, stehen sehr wahrscheinlich in einem direkten Zusammenhang: Zu einer Beerdigung trafen sich Familienangehörige und Freunde aus einem östlichen Nachbarland in der Kleeblattstadt. Einer der erwachsenen Gäste zeigte relativ untypische Krankheitssymptome. Erst mit zeitlicher Verzögerung stellte sich heraus, dass er an Masern erkrankt war. Die Folge: Im Umkreis steckten sich mehrere ungeimpfte Menschen an, zwei davon aus Nürnberg - ein Mann, Jahrgang 1993, und eine Frau, Jahrgang 1988. Einer der beiden Erwachsenen erkrankte so heftig, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

"Das zeigt, wie wichtig der Appell ist, dass auch alle Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind, ihren Impfausweis überprüfen sollten", meint Alice Schaffer. Denn nur wer in der Kindheit zweimal oder im Erwachsenenalter einmal gegen Masern geimpft wurde, verfügt über einen vollständigen Schutz.

Der Nestschutz fehlt

Vor allem mit Blick auf eine spätere Schwangerschaft hält Schaffer das für wichtig. Babys bekommen zum Ende des ersten Lebensjahres die erste Impfung, vier Wochen später die zweite. Hat sich die Mutter nicht impfen lassen, fehlt den betroffenen Säuglingen der sogenannte Nestschutz, also der natürliche Schutz vor Infektionskrankheiten in den ersten Lebensmonaten durch die Antikörper der Mutter.

"Besonders für die ganz Kleinen ist eine Masern-Infektion sehr gefährlich", meint Schaffer. Die Krankheit beginnt meist mit Fieber, Bindehautentzündung, Schnupfen und Husten und charakteristischen Flecken an der Mundschleimhaut. Nach einigen Tagen kommt dann der für Masern typische Hautausschlag mit ineinandergehenden Flecken, zuerst im Gesicht und hinter den Ohren und schließlich am gesamten Körper. Durch die massive Schwächung des Immunsystems können sich in der Folge aber auch Komplikationen ergeben - bis hin zu einer Lungenentzündung oder einer Gehirnentzündung, die dauerhafte Schäden hinterlassen kann. Wer als Säugling erkrankt, hat zudem ein erhöhtes Risiko, etwa fünf bis zehn Jahre später eine chronisch schleichende Hirnentzündung zu entwickeln, die tödlich endet. Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Todesfällen.

Deutlich höhere Impfquote

"All das lässt sich durch eine Impfung vermeiden", meint Alice Schaffer. Ihr Fürther Kollege Werner Hähnlein verweist darauf, dass die Impfquote in den vergangenen Jahren deutlich auf über 90 Prozent gesteigert werden konnte. In ganz Bayern liegt die Zahl der zweimal geimpften Kinder laut Gesundheitsministerium bei 91 Prozent. "Sehr viel mehr ist ohne Impfzwang wohl nicht mehr zu erreichen", meint Hähnlein.

Kinder und Jugendliche, die Masern bekommen, dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz etwa zwei Wochen nicht in die Kita oder in die Schule, denn die Viruserkrankung ist hochansteckend - natürlich nur für diejenigen, die nicht geimpft sind. Diese "Quarantäne" gilt auch für nicht geimpfte Geschwisterkinder, auch wenn sie gar keine Symptome zeigen. Wer im Lauf seines Lebens diese "Kinderkrankheit" schon einmal durchlitten hat, ist übrigens immun und braucht keine weitere Impfung.

KARIN WINKLER