Maske auf, Mucke ab: Cro bringt die Arena zum Kochen

Jugendliches Publikum feierte den Musiker und seine Hits - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - "Easy" und "Einmal um die Welt": Rapper Cro heizte am Samstagabend dem Publikum in Nürnberg ein. Auf der Bühne der Arena performte der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Carlo Waibel. Sein Markenzeichen, die Pandamaske, durfte natürlich nicht fehlen. Zuvor brachte der Berliner "Marvin Game" das Publikum in Stimmung.

Bilderstrecke zum Thema "Easy" mit Maske: Cro lässt die Arena in Nürnberg beben Rapper Cro machte sich mit Songs wie "Easy", "Einmal um die Welt" und "Kein Benz" einen Namen in der deutschen Pop-Szene. Außerdem ist der Teenie-Schwarm mit dem bürgerlichen Namen Carlo Waibel bekannt für seine Panda-Maske. Die trug er auch bei seinem Auftritt in der Arena Nürnberger Versicherung am Samstagabend. Bevor der Entertainer auf die Bühne sprang, heizte seine Opening Act "Marvin Game" dem Publikum ein.



evo