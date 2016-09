Massenschlägerei unter Flüchtlingen im Hauptbahnhof

Ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt - Polizei ermittelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie prügelten wild aufeinander ein: Eine Massenschlägerei sorgte am Sonntagmorgen im Nürnberger Hauptbahnhof für Aufregung. Offenbar kam es zu Streitereien unter mehreren Asylbewerbern.

Zwei Gruppen von Asylbewerbern haben sich am Nürnberger Hauptbahnhof eine Massenschlägerei geliefert. Aufgezeichnet wurde dies von Videokameras, die im Westtunnel angebracht sind. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, waren an der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen zwei Gruppen mit jeweils zehn bis zwölf Männern beteiligt. Der Auslöser für den Streit ist bisher unklar.

Reisende hatten die Beamten über die Schlägerei informiert. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten mehrere Beteiligte in Richtung der Bahnsteige und des Südausgangs. Vier Männer waren noch am Tatort, die laut einer Pressemitteilung "deutliche Merkmale einer Gewalttat zeigten". Ein 24-Jähriger kam schwer verletzt in eine Klinik, ein 26-Jähriger erlitt leichtere Verletzungen. Zwei Männer im Alter von 20 und 27 Jahren wurden kurzzeitig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzungen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

dpa/tl