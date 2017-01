"Massives Feuer": Lagerhalle in Höfles ausgebrannt

Keine Verletzten - Feuerwehr war mit rund 80 Leuten im Großeinsatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule über dem Nürnberger Nordwesten hat am Donnerstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Der dichte Qualm stieg in Höfles auf, wo eine Lagerhalle lichterloh brannte, und zog in Richtung Westen.

Die Feuerwehr kämpfte am Donnerstagnachmittag mit einem Großbrand im Nürnberger Nordwesten. © ToMa/Reitmayer



Im Mühlweg im Nürnberger Stadtteil Höfles ist am Donnerstag gegen 13.45 Uhr eine Lagerhalle in Brand geraten. Verletzt wurde nach Auskunft eines Polizeisprechers niemand. Hans-Peter Reißmann von der Berufsfeuerwehr Nürnberg sprach von einem "massiven Feuer", das sich schnell ausgebreitet habe. Eine dunkle Rauchsäule stieg in den Himmel auf und zog in Richtung Westen.

Besonders brisant: In der Halle war neben landwirtschaftlichem Gerät auch Kunstdünger gelagert. Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr mitteilte, sollten Anwohner in Poppenreuth, Schniegling und im Osten Fürths aufgrund der giftigen Dämpfe vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen halten. Die Bevölkerung wurde zudem vorsichtshalber über das Katastrophenwarnsystem Katwarn informiert.

"Die Warnung steht noch", sagte Feuerwehrsprecher Reißmann gegen 17.30 Uhr am Abend. Das Feuer war da schon größtenteils gelöscht, der Brandgeruch jedoch noch deutlich wahrnehmbar. Erste Messungen der Feuerwehr ergaben, dass gesundheitsgefährdende Grenzwerte nicht überschritten wurden. Ein Polizeihelikopter kreiste über dem Einsatzort und half mit einer Wäremebildkamera, den Brandherd besser zu lokalisieren.

Insgesamt waren laut Reißmann rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Etwa 200 Quadratmeter Lagerfläche standen nach ersten Schätzungen in Flammen. Die Ursache ist noch unklar. Brandexperten der Nürnberger Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen.

