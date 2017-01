Gegen 22 Uhr rückten die Einsatzkräfte am Mittwochabend im Klinikum Nord an. Der Grund: Eine Matratze war in Brand geraten. Die Patienten wurden in Sicherheit gebracht, der Brand war schnell gelöscht. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, eine Person wurde verletzt. © ToMa-Fotografie