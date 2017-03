Max-Morlock-Stadion: CSU ärgert sich über SPD-Kritik

SPD hatte CSU vorgeworfen, sich gegen die eigenen Beschlüsse zu stellen - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Mit Verärgerung hat die CSU auf das Verhalten der SPD beim Thema Frankenstadion reagiert. Die Sozialdemokraten hatten den Christsozialen unter anderem vorgeworfen, sich gegen ihre eigenen Beschlüsse zu stellen. Die reagiert verwundert.

Auslöser war die Kritik der CSU, dass die Stadtverwaltung noch immer keinen Stadionbetreiber gefunden hat. Die CSU hatte außerdem kritisiert, dass sie die Nachricht von der Vergabe des Namensrechts für das Stadion an die Consorsbank der Zeitung entnehmen musste. Die SPD wies diesen Vorwurf zurück. Es sei der Hammer, wenn der Kilian Sendner behaupte, der Stadtrat oder der Werkausschuss Frankenstadion seien im Vorfeld der Namensrechtvergabe nicht informiert worden", so SPD-Fraktionschefin Anja Prölß-Kammerer.

Max-Morlock-Stadion: Kritik der CSU ist "scheinheilig"

"Die CSU-Stadtratsfraktion ist verwundert über die Aggressivität, mit der ihr Kooperationspartner im Rathaus auf den Antrag der CSU zur Zukunft des Frankenstadions reagiert hat", heißt es in einer Stellungnahme der CSU. "Ich glaube, man hat meinen Antrag bei der SPD überhaupt nicht gelesen", so Kilian Sendner. "Klar haben wir 2015 die Entscheidung mitgetragen, dass die Stadt vorübergehend den Eigenbetrieb des Stadions übernimmt, bis man einen neuen Vertragspartner mit im Boot hat. Wohlgemerkt vorübergehend."

Bedenklich sei, so die CSU weiter, dass der SPD-Sportsprecher Nasser Ahmed kritisiert, die Stadträte der CSU seien nicht informiert gewesen, obwohl Sendner im Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft sitze. "In der CSU-Fraktion wird zwischen Aufsichtsratsarbeit einzelner Stadträte und Fraktionsarbeit strikt getrennt", betont Fraktionschef Sebastian Brehm.

"Bei uns werden keine vertraulichen Aufsichtsratsthemen von den Mitgliedern in der Fraktion breitgetreten. Wer das macht, verstößt gegen die Auflagen seines Aufsichtsratsmandats. Wenn die SPD die Einhaltung der Vertraulichkeit kritisiert, finde ich das sehr merkwürdig."

Max Müller, der sportpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, betont: "Ich habe Bürgermeister Vogel in einer Stadtratssitzung öffentlich darum gebeten, wenigstens den Werkausschuss Frankenstadion in Sachen Namensrecht auf dem Laufenden zu halten, da es immerhin die Stadträte sind, die mit Bauchgrummeln die negativen Wirtschaftspläne des Stadions absegnen müssen. Dass er dazu nicht verpflichtet ist, hat er uns bereits mitgeteilt, aber es spricht nicht für einen transparenten und kollegialen Umgang mit den Stadträten."

Max Morlock steht nicht grundlos als Denkmal in der Nordkurve des Frankenstadions. Der gebürtige Nürnberger, der mehr als 22 Jahre für seinen FCN das Trikot überstreifte und Tore am Fließband erzielte, ist als Aushängeschild des Vereins auch nach seinem Tod im kollektiven Bewusstsein der Stadt präsent. Am 11. Mai 2015 wäre Nürnbergs Größter 90 Jahre alt geworden - klicken Sie sich durch "Maxls" strahlendes Fußballer-Leben!