Max-Morlock-Stadion: Kritik der CSU ist "scheinheilig"

SPD-Fraktion wehrt sich gegen Vorwürfe des Koalitionspartners - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem die Pläne zur Vergabe des Satdionnamens bekannt wurden, kritisierte Sebastian Brehm (CSU) die geplante Umbenennung. Die SPD weist die Kritik der CSU an Bürgermeister Christian Vogel (SPD) als "scheinheilig" zurück.

Max-Morlock-Stadion: Dieser Schriftzug könnte schon bald Realität werden. Die Große Koalition im Nürnberger Stadtrat streitet indes über die Vergabe des Stadionnamens. © und Fotomontage: Oliver Acker - www.digitale-luftbilder.de



Die Vorsitzende der SPD-Stadtrats­fraktion, Anja Prölß-Kammerer, zeigt sich irritiert über die Kritik der CSU am geplanten Max-Morlock-Stadion. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es ähnliche Bedenken gab, als Herr Söder damals ein Max-Morlock-Stadion ins Gespräch gebracht hat — letztlich erfolglos." Sie hat den Ein­druck, "dass die Bedenken nur damit zu tun haben, dass es nun der SPD-­Bürgermeister ist, der diesen Wunsch vieler Fans zum Greifen nahe bringt".

Fraktions­chef Sebastian Brehm äußerte die Sorge, dass es durch die Umbenennung in Max-Morlock-Stadion schwieriger werden könnte, später einen neuen Sponsor zu finden. Diese Bedenken hatte Brehm vor geraumer Zeit offenbar noch nicht: Prölß-Kammerer hält Brehm dessen Worte aus einem Be­richt des CSU-Ortsverbands Altstadt vor: "Ich bin überzeugt, dass es Spon­soren nicht dauerhaft davon abhält, sich zu engagieren, wenn der Zusatz 'Max Morlock' schon festgeschrieben wäre", soll er damals gesagt haben.

Bilderstrecke zum Thema Als das Nürnberger Stadion einmal Victory-Stadium hieß Das "Max-Morlock-Stadion", der oft geäußerte Wunsch vieler Club-Fans, rückt näher. Die Arena des Altmeister könnte bald schon nach der Vereinsikone, der Deutschland 1954 in Bern zum Weltmeister machte und für den FCN über 22 Jahre lang Treffer an Treffer reihte, benannt sein. Einen Sponsor gibt's bereits. Doch wie hieß die Spielstätte der Rot-Schwarzen eigentlich früher? Auf jeden Fall vielversprechend: Ausgerechnet Victory-Stadium tauften sie die Amis nach dem zweiten Weltkrieg.



Außerdem ereiferte sich die CSU-Fraktion, weil sie vom neuen Sponsor, der Consorsbank, und der Umbenen­nung in Max-Morlock-Stadion erst aus den Medien erfahren haben will. Diese Behauptung hält die SPD für ei­nen "Hammer": Der Aufsichtsrat der Stadion-Betriebs-GmbH sei infor­miert worden. Kilian Sendner, Vize-Fraktionschef der CSU, sei im Auf­sichtsrat dabei gewesen, so die SPD.

Den Vorwurf, dass es die Stadt zwei Millionen Euro koste, weil noch kein neuer Stadionbetreiber gefunden ist, weist die SPD als "falsch" zurück.

sto