Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Mai 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Planschbecken voller Medikamente, aufblasbare Delfine und markige Sprüche: Delfinaktivisten haben am Samstag vor dem Nürnberger Tiergarten gegen die Haltung der Meeressäuger in Delfinarien protestiert.

Pflegeberufe haben einen schlechten Ruf. Um dem entgegenzuwirken luden am Freitag bis 18 Uhr – zum Internationalem Tag der Pflege – die Mittelfränkischen Wohlfahrtsverbände auf den Jakobsplatz zur großen Infoveranstaltung ein.

Der Trempelmarkt in Nürnberg beherbergt allerlei Schätze: Bis Samstag um 20 Uhr kann am Hauptmarkt noch nach antiken Kostbarkeiten oder Schnäppchen Ausschau gehalten werden. Ob Grammophone, Polyphone oder Telephone - hier ist für jeden was dabei.