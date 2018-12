Maxbrücke: Fahrverbot für Autos und Lkw soll bleiben

Sperrung sorgt für mehr nächtliche Ruhe für Anwohner - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein prächtiger Anblick bietet sich dem Betrachter, wenn er in der abendlichen Altstadt unterwegs ist. Gekonnt beleuchtet wirkt sie besonders eindrucksvoll. Das Bauwerk soll nach dem Willen der Stadtverwaltung künftig für Kraftfahrzeuge komplett gesperrt werden.

Derzeit darf die Brücke noch befahren werden – allerdings nur in südliche Richtung. Damit, so die Stadt, spiele sie für den Kfz-Verkehr ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Dafür aber wird sie von Radfahrern gut genutzt: Während täglich etwa 1600 Radler die Brücke überqueren, sind dort gerade einmal 800 Autos oder Laster unterwegs.

Bilderstrecke zum Thema

Ein Blick in unsere Archive zeigt: In der Altstadt herrschte einst dichter Autoverkehr - reisen Sie mit uns in die Nürnberger Vergangenheit!