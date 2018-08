Medien zum Gänse-Abschuss: "Kacke dampft in Söderbucht"

NÜRNBERG - Der Abschuss der Gänse in der Badebucht am Wöhrder See hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Medien haben das Thema aufgegriffen. Dabei spielt auch der qualvolle Tod einer Gans eine Rolle. Eine Presseschau.

Ja, die Gänse müssen in der Norikusbucht Federn lassen. Das erhitzt die Gemüter - bundwesweit. Foto: Eduard Weigert



Bürgermeister Christian Vogel durchlebe gerade "sehr schwere Tage", schreiben die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Er war es, der - in Absprache mit anderen Behörden und Verbänden - angeordnet hat, die ersten Gänse an der Bucht abschießen zu lassen. Die Wildvögel verschmutzen die Badebucht, vor allem der Kot wird als gesundheitlich bedenklich angesehen. "Und er dürfte gewusst haben, dass die Hass-Mails beim Abschuss vehementer und womöglich auch zahlreicher ausfallen würden, als wenn er gar nichts machen und die Gänse einfach Gänse sein lassen würde. In Deutschland, wo sich die Weihnachtsgans immer noch einer gewissen Beliebtheit erfreuen soll, ist das so."

Nachdem aber eine Gans elendig verendet ist, fege über Vogel ein Sturm hinweg, der mit Shitstorm nur unzureichend beschrieben wäre.

Kein Blatt vor den Mund nimmt die taz. "Die Kacke dampft in der Söderbucht", heißt die Schlagzeile über dem Gänse-Text. Was hier das Erholungsgebiet, die Wassererlebniswelt Wöhrder See, sprenkele, sei der Kot der Kanadagänse. "Das Naherholungsgebiet im Herzen der Stadt, die Södersche Herzensangelegenheit, ist frech vollgeschissen." Dann wird sehr sachlich beschrieben, was sich da in der Frankenmetropole derzeit zuträgt.

Auch die Welt hält das Gänse-Thema für ihre Online-Leser für berichtenswert. Und weist schon - wie die Bild - in der Schlagzeile darauf hin, dass der Bürgermeister sogar Morddrohungen erhalten habe. Grundsätzlich halte der Bürgermeister an der Entscheidung für die Gänsejagd fest. Die Maßnahmen seien eingeleitet worden, weil das Robert-Koch-Institut auf die bakterielle Verschmutzung durch den Gänsekot hingewiesen hat, wird er zitiert. "Der Gänsekot verursacht Krankheiten, und genau deshalb waren wir verpflichtet, auch zu reagieren", sagt Vogel. Nach dem Abschuss der Gänse werde die Stadt vorerst aber keine weiteren Tiere töten lassen.

"Die leidende Gans aus der Söderbucht", so überschrieb Spiegel Online seinen Bericht. Und sorgt ebenfalls für bundesweite Verbreitung des Gänse-Krimis aus Nürnberg. Da zeigt es sich wieder: Nürnberg bekommt oft erst mit ungewöhnlichen Ereignissen eine breite Öffentlichkeit.

"Todeskampf" am Wöhrder See: Erste Gänse abgeschossen

