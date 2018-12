Medizinischer Notfall: Flugzeug muss in Nürnberg zwischenlanden

Eurowings-Maschine war auf dem Weg nach Prag - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Wegen eines medizinischen Notfalls bei einem Passagier ist ein Eurowings-Flugzeug am Freitagabend in Nürnberg zwischengelandet. Der Passagier wurde am Flughafen von einem Notarzt versorgt.

Weil es dem Passagier auf dem Flug von Düsseldorf nach Prag schlecht gegangen sei, sei am Freitag gegen 19.30 Uhr die Entscheidung zur Zwischenlandung getroffen worden, sagte eine Eurowings-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. In Nürnberg sei der Passagier notärztlich versorgt worden, weitere Informationen zum Gesundheitszustand gebe es nicht. Laut Eurowings sollte das Flugzeug den Flug nach Prag kurze Zeit später mit 165 Passagieren an Bord fortsetzen.

dpa