Mehr als der "Coldplay-Pianist": Nürnberger startet solo durch

Neue Single von Ferdinand Schwartz am Freitag, neues Album im Frühsommer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bekannt wurde er durch seinen Auftritt mit Coldplay im Münchener Olympiastadion, doch längst ist Ferdinand Schwartz dabei, sich musikalisch zu emanzipieren. Am Freitag erscheint die neue Single des Nürnbergers.

Schon heute steht Ferdinand Schwartz regelmäßig auf der Bühne - Konzerte, auf denen er ausschließlich eigene Songs spielt, gibt es aber noch nicht. Das wird sich 2019 wohl ändern. © Simon Kögel



Schon heute steht Ferdinand Schwartz regelmäßig auf der Bühne - Konzerte, auf denen er ausschließlich eigene Songs spielt, gibt es aber noch nicht. Das wird sich 2019 wohl ändern. Foto: Simon Kögel



"Läuft eigentlich ganz gut", sagt Schwartz zu seinen Bestrebungen als Solo-Künstler erfolgreich zu werden. Im September ist die erste EP des Nachwuchskünstlers erschienen, 250.000 Mal wurden die Songs des Albums seitdem im Internet gestreamt. Zum Titelsong "We got lost" gibt es seit einigen Tagen auch ein Musikvideo.

Aufwendig produziert, wie der 21-Jährige erzählt. Viele Szenen ließ er in seiner fränkischen Heimat drehen: "Wir waren zum Beispiel im Luitpoldhain, am Dutzendteich, im Z-Bau, im MUZclub und im Ringhotel Loew‘s Merkur." Zu dem Hotel am Nelson-Mandela-Platz hat er familiäre Verbindungen.

Statt nach dem Erscheinen seiner EP erstmal durchzuschnaufen, hat Schwartz schon wieder einen neuen Song komponiert. "Hold You" heißt die gefühlvolle Ballade, die ab Freitag auf allen gängigen Plattformen zum Download bereitsteht. Begleitet wird die Veröffentlichung von einer Social-Media-Aktion. Ferdinand Schwartz ruft seine Fans dazu auf, unter dem Hashtag #dowehaveadate einen Menschen zu verlinken, der ihnen besonders wichtig ist. Die Aktion soll dazu anregen, den Freitagabend zusammen mit diesem Menschen zu verbringen – und dabei Schwartz‘ neuer Ballade zu lauschen.

Wer ihn live erleben will, muss sich allerdings noch etwas gedulden. "Momentan habe ich noch nicht genug Songs für eine eigene Show", sagt Schwartz. Ändern könnte sich das spätestens im Frühsommer 2019. Dann wird bereits die nächste EP des Nürnbergers erscheinen. Zumindest Auftritte im Vorprogramm anderer Bands soll es dann geben. Vorher will er sich aber noch etwas Ruhe gönnen. "Seit der Sache mit Coldplay habe ich komplett durchgearbeitet", erzählt Schwartz.

Dominik Mayer Nürnberger Zeitung E-Mail