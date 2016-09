Mehr Lehrer und eine neue Grundschule für Nürnberg

Im Stadtgebiet steigt die Zahl der Schüler kontinuierlich an - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - 4341 Kinder sitzen am Dienstag zum ersten Mal in einer Schulbank. Stolz, aufgeregt und mit noch viel aufgeregteren Eltern im Schlepptau. Für die ganze Familie beginnt schließlich ein neuer Lebensabschnitt. Stillstand herrscht derweil auch in der Bildungspolitik nicht. Flüchtlinge müssen integriert, der Ganztag ausgebaut, die Inklusion weiter verbessert werden. Der größte Umbruch steht den Gymnasien bevor.

Die Michael-Ende-Schule ist pünktlich fertig geworden: Die Kinder können kommen. Rund 28 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, 430 Schüler werden hier unterrichtet, es können aber künftig noch mehr werden. © Foto: Michael Matejka



Die Michael-Ende-Schule ist pünktlich fertig geworden: Die Kinder können kommen. Rund 28 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, 430 Schüler werden hier unterrichtet, es können aber künftig noch mehr werden. Foto: Foto: Michael Matejka



Acht Jahre oder neun Jahre Schulzeit? Die Gymnasien sollen künftig selbst entscheiden, welches System sie anbieten wollen. Diesen Weg hatte das bayerische Kabinett bei seiner Klausur Ende Juli beschlossen – und war damit auf wenig Begeisterung bei der Direktorenvereinigung gestoßen.

Deshalb nun diese Lösung: "Das letzte Wort wird das Kultusministerium haben", sagt Staatssekretär Georg Eisenreich, der in Nürnberg die Bildungspläne der Staatsregierung vorlegt, während sein Chef, Kultusminister Ludwig Spaenle, in München vor die Presse tritt. "Die Schulen bestimmen, welche Variante sie wählen und stellen dann einen Antrag beim Ministerium." Die Gymnasien sollten schließlich nicht den Eindruck bekommen, die Politik wolle sich aus dem Thema herausziehen, fügt Eisenreich hinzu.

Mehrheit für längere Lernzeit

Umfragen zufolge würden sich wohl 60 Prozent der Schulen für eine neunjährige Lernzeit entscheiden. An großen Einrichtungen seien auch G8 und G9 parallel denkbar. Wesentlich sei jedenfalls, dass die Gymnasien einen einheitlichen Rahmen bekommen. "Grundlage wird künftig der Lehrplan des achtjährigen Gymnasiums sein. Und auch das Abitur wird einheitlich bleiben." Das Pilotprojekt „Mittelstufe Plus“ läuft derweil weiter. "Sie wurde unheimlich gut angenommen, aber für die Schulen ist sie teilweise schwer zu organisieren."

Wie wichtig der bayerischen Staatsregierung das Thema Bildung sei, bewiesen auch die Zahlen: 2005 habe der Bildungshaushalt acht Milliarden Euro umfasst, heute seien es 11,7 Milliarden. Zudem habe der Freistaat 4000 Lehrer neu eingestellt, 1079 Stellen zusätzlich geschaffen. Immer noch knapp sei das Personal an den Förderschulen, räumt Eisenreich ein. "Es fehlt an Sonderpädagogen. Auch, weil diese an den Regelschulen eingestellt werden. Wir sind bereits im Gespräch mit den Universitäten, um neue Ausbildungsstandorte zu finden."

Bayern halte im Übrigen an seinem System der Förderschulen fest. "Eltern sollen die Wahlfreiheit haben." Dass die Förderschulen im Freistaat eine hohe Anerkennung genießen, bestätigt Hildegund Rüger von der Regierung von Mittelfranken. "Dort wird eine hervorragende Arbeit geleistet."

Gute Berufsaussichten hätten weiterhin auch die Grund- und Mittelschullehrer, fügt Stefan Kuen, der Leiter des staatlichen Schulamts in Nürnberg, hinzu – und wirbt für die Ausbildung.

"Haben noch einen Puffer"

In Nürnberg steigt die Zahl der Schüler kontinuierlich, dank einer erfreulichen Geburtenrate und dem Zuzug von Familien aus dem Ausland, darunter auch die Flüchtlinge. 23 sogenannte Übergangsklassen an Grundschulen wird es zu Beginn des neuen Schuljahrs geben, 38 an den Mittelschulen. "Letztes Jahr sind wir mit 50 gestartet", sagt Kuen. "Wir haben derzeit noch einen Puffer, den werden wir auch brauchen."

16.792 Grundschüler werden zu Schuljahresbeginn in Nürnberg unterrichtet, 16.290 waren es im vergangenen Jahr. Die Mittelschulen besuchen 8554 junge Leute, 281 mehr als im Vorjahr. 400 neue Lehrer werden außerdem im Einsatz sein. Etwas Sorgen bereitet Kuen die mobile Reserve, die mehr als sehr gut ausgelastet ist.

Eine weitere Baustelle in der Bildungspolitik ist die Ausbau der Ganztagsschule. Da hat Nürnberg jetzt die Nase vorn – mit einem besonderen Modell: An der Michael-Ende-Schule in St. Leonhard wird nach einem neuen Ganztagskonzept gearbeitet. Schule und Hort gestalten den Tag der Kinder gemeinsam.

Pünktlich zu Beginn des Schuljahrs ist der Neubau auf dem ehemaligen Schlachthofgelände fertig geworden. "Wir starten mit elf Klassen“, sagt Stefan Kuen. „Die Nachfrage war sehr groß. Irgendwann werden wir dort 16 Klassen oder mehr haben. Aber wir wollten erst einmal nicht mit einer so großen Zahl beginnen."

Gabi Eisenack