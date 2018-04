Mehr Sicherheit: Tempo 30 vor 13 Nürnberger Kinderhorten

Stadt plant zudem Begrenzungen vor Seniorenheimen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehr Sicherheit für Mädchen und Jungen: Im Juni 2011 stellte die SPD-Fraktion im Stadtrat den Antrag, vor Nürnberger Kindertagesstätten Tempo 30 einzuführen. Jetzt sollen die Schilder dafür endlich kommen.

Kinder haben keine Bremse, Autos hingegen sehr wohl. Deswegen gilt vor Kinderhorten bald Tempo 30 für mehr Sicherheit. Foto: F.: Patrick Pleul/dpa



Aus der Vorlage des städtischen Verkehrsplanungsamts für die Sitzung des Verkehrsausschusses am morgigen Donnerstag geht hervor, dass vor 13 Kindertagesstätten bald nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Es handelt sich dabei um Kinderhorte und "Häuser für Kinder" mit Hortbetrieb.

Bei reinen Kindergärten ohne Hortkinder bleibt dagegen vorerst alles beim Alten: In der Unterlage heißt es, dass das Verkehrsplanungsamt 2014 bereits 49 Kindergärten angeschrieben und nach Verkehrsgefahren befragt habe. 43 hätten darauf nicht geantwortet und die übrigen hätten angegeben, dass keine Gefahren bekannt seien, die durch Tempolimits verbessert werden könnten. Der Grund dafür liege darin, "dass Kindergartenkinder im Regelfall von Erwachsenen gebracht und abgeholt werden".

Bei Kinderhorten sieht das anders aus: Dort hin und von dort weg laufen die Kinder häufig allein. Deswegen, so das Verkehrsplanungsamt, habe man sich jetzt auf 18 Einrichtungen mit Hortbetrieb konzentriert, vor denen noch kein Tempolimit 30 gilt.

Ausnahmen für Straßenbahnen

Bei fünf davon wollen die Verkehrsplaner das auch weiterhin so belassen: Beim "Haus für Kinder" in der Unteren Mentergasse etwa verläuft gleich ums Eck die Gibitzenhofstraße. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 soll aber nur in der Unteren Mentergasse verhängt werden, in der Gibitzenhofstraße jedoch nicht. Den Grund dafür erläutert Andrea Meier: "Dort wäre die Straßenbahn mitbetroffen" und diese habe kein vom Autoverkehr getrenntes Gleisbett, sondern fahre auf der Straße.

Das kann laut Meier zum Problem werden: "Erfahrungsgemäß halten sich die öffentlichen Verkehrsmittel an die Regeln, die Autofahrer dagegen weniger." In der Folge könne es zu gefährlichen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Autos und Straßenbahnen kommen. Das Gleiche gelte für die Kinderhäuser in der Wodanstraße und in der Ostendstraße.

Möglich wird die Verhängung von Tempo 30 vor den 13 Kindertagesstätten durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene. Diese erleichtert es Kommunen seit 2017, vor sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen Tempolimits anzuordnen, auch wenn es sich um Bundes-, Staats- und Hauptverkehrsstraßen handelt. Auch in Nürnberg sind nicht nur Nebenstraßen betroffen: Tempo 30 soll kommen auf Teilstücken der Laufamholzstraße mit 22 000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden, der

Eibacher Hauptstraße (24 500 Kfz pro Tag), der Sigmundstraße (29 000) und der Frankenstraße (35 000).

Bis die Schilder aufgehängt werden, kann es nach Angaben von Jochen Fliegl von der städtischen Stabsabteilung Verkehrsrecht noch dauern: Der Text der verkehrsrechtlichen Anordnungen sei noch nicht fertig und erst dann könnte der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) Schilder bestellen und montieren.

Die Anordnungen müssten ausführlich begründet und juristisch geprüft werden, "da mit Klagen zu rechnen ist", wie es in der Ausschussunterlage heißt. Laut Andrea Meier könnten etwa Autofahrer, die geblitzt worden sind, vor dem Verwaltungsgericht gegen das Tempolimit klagen: "Die versuchen dann auf dem Rechtsweg, die Tempoanordnung wieder zu kippen." Damit nicht alles wieder zunichtegemacht werden kann, muss die Verwaltung jetzt mehr Aufwand betreiben — was die Montage der Schilder verzögert.

Kritik vom ADAC

Zeit ist schon viel verstrichen: Unterschrieben wurde der Antrag vor fast sieben Jahren von Christian Vogel, damals als SPD-Fraktionsvorsitzender. Inzwischen ist er Zweiter Bürgermeister und zeigt sich trotz der Zeitspanne seit Juni 2011 zufrieden: Man habe die Gesetzesänderung des Bundes abwarten müssen, aber jetzt sei "jeder Tag, an dem die Tempo-30-Regelung gilt, ein gewonnener Tag". Allerdings, das räumt der Bürgermeister ein, ist er selber auch manchmal schneller unterwegs, als die Vorschriften erlauben: "Ich versuche tatsächlich, mich daran zu halten. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, es gelingt mir immer."

Jürgen Hildebrandt vom ADAC hat im Prinzip nichts gegen die neuen Tempolimits einzuwenden: Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit vor Kindertagesstätten könne eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Autofahrer für die Situation zu sensibilisieren. Kritik übt Hildebrandt daran, dass Strecken mit Straßenbahnen ausgenommen werden sollen: "Gerade Straßenbahnen, die nicht ausweichen können und einen langen Bremsweg haben, stellen eine potenzielle Gefahr für querende Kinder dar."

Vor Schulen gilt in Nürnberg bereits seit dem Jahr 2011 Tempo 30. Dadurch sei die Stadt, so die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung, "zum bundesweiten Vorreiter in Sachen Verkehrssicherheit für Kinder avanciert".

Die Verwaltung kündigt in ihrer Ausschussunterlage an, sich als Nächstes um Senioreneinrichtungen zu kümmern. Auch das dürfte wieder dauern: "Aufgrund des großen Aufwands und der begrenzten Personalkapazitäten kann dies nicht zeitnah erfolgen."

Martin Regner