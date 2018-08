Mehrere Frauen in Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt

Betrunkener 32-Jähriger zog sich die Hose aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 32-jähriger Wohnsitzloser belästigte am Freitagabend mehrere Frauen in der Nürnberg Innenstadt, indem er wiederholt obszöne Bemerkungen fallen ließ und sich vor ihren Augen die Hose ausziehen wollte.

Zunächst sprach der Mann gegen 22.30 Uhr an der U-Bahnhaltestelle "Lorenzkirche" eine junge Frau in anstößiger Weise an und öffnete im Anschluss daran seine Hose. Die Geschädigte verständigte umgehend die Polizei, während der zunächst noch Unbekannte flüchtete.

Als der 32-Jährige eine Gruppe weiterer Frauen belästigte, nahmen ihn Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte fest. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, wo er einen Alkoholtest absolvieren musste. Dabei kam ein Wert von mehr als einer Promille Alkohol heraus.

Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wurden eingeleitet. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen und eingehender Belehrung, weiteres ungebührliches Verhalten zu unterlassen, durfte der Mann seinen Weg wieder fortsetzen.

