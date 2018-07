Mehrere Manipulationen an Lastkraftwagen aufgedeckt

NÜRNBERG - Bei Schwerlast-Kontrollen hat die Verkehrspolizei mehrfach technische Manipulationen an Lastkraftwagen aufgedeckt. Die betreffenden Fahrer und deren Unternehmen müssen sich demnächst juristisch verantworten.

Bei Schwerlast-Kontrollen hat die Verkehrspolizei mehrfach technische Manipulationen an Lastkraftwagen aufgedeckt. © Bodo Marks/dpa



Bei drei Sattelzugmaschinen im Hafengebiet stellten die Beamten Manipulationen am Geschwindigkeitssensor für den Fahrtenschreiber fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Zugmaschinen kamen zur Reparatur in eine Fachwerkstatt. Nun laufen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz. Das Bundesamt für Güterfernverkehr (BAG) ordnete Sicherheitsleistungen von jeweils 15.000 Euro an. Nach Bezahlung dieser Beträge konnten die betreffenden Lkw-Fahrer ihre Reise fortsetzen.

An zwei weiteren Zugmaschinen stellten Spezialisten der Polizei Manipulationen an den Abgasreinigungsanlagen fest. Möglicherweise wollten die Fahrer oder deren Speditionen den für den Katalysator benötigten Harnstoffs AdBlue einsparen. Denkbar wäre auch, dass die Anlagen defekt waren und durch die Manipulationen Störungsmeldungen sowie Notlaufprogramme durch Adblue-Emulatoren unterdrückt werden sollten, so die Verkehrspolizei. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, bei älteren Fahrzeugen eine höhere Schadstoffklasse (also Euro 5 oder Euro 6) vorzutäuschen und so in eine günstigere Lkw-Maut-Klasse zu kommen.

Auch diese Fahrzeuge mussten in eine Fachwerkstatt. Wegen Verstößen gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz ordnete das BAG hier jeweils Sicherheitsleistungen von 1000 Euro gegen die Halter und 500 Euro gegen die Fahrer an. 2018 hat die Verkehrspolizei im Stadtgebiet bislang 36 Manipulationen an Lkw-Abgasreinigungsanlagen aufgedeckt.

