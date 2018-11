meingoho: Neue Webseite zeigt die Vielfalt Gostenhofs

Kurzbeschreibung: #meingoho ist ein Projekt der Nürnberger Nachrichten und nordbayern.de, um die vielen Facetten dieses Nürnberger Stadtteils auf unterschiedlichsten Wegen zum Vorschein zu bringen.



Das crossmediale Projekt #meingoho porträtiert Gostenhof über viele Bewohner, die ihre Sicht des Stadtteils in dieser Zeitungsserie bis Ende November darstellen. Sie kommen auch in Filmporträts und in einem Magazin zu Wort. Die Filme werden erstmals am 5. Dezember, dann noch einmal am 16. Januar im Kino Rio-Palast in der Fürther Straße 61 gezeigt.



Am 5. Dezember erscheint auch das Magazin #meingoho. Bereits jetzt gibt es auf Instagram den einen eigenen Account meingoho und den Hashtag #meingoho mit Fotos aus Gostenhof. Am 24. November findet zudem ein Foto-Walk in GoHo statt.



Auf www.nordbayern.de/meingoho hat das Stadtteil-Projekt auch im Internet einen starken Auftritt. Hier sind bereits ein Trailer zu den Filmportraits, Instagram-Fotos, Früher-Heute-Bilder, ein Quiz aus Gostenhof und ein virtueller Flug über das Quartier zu sehen.



Die Grafikdesignerin Inge Klier von bambiboom hat ein Gostenhof-T-Shirt für #meingoho entworfen. Es kann für 39 Euro in den NN-Geschäftsstellen oder unter zeitungsshop.nordbayern.de bestellt werden. Wie auch einen stylischen Kaffee-Becher.



Beteiligte des Gostenhof-Projekts stehen zudem am 14. Dezember, 20 Uhr, und 25. Januar, 16 Uhr, im „Showroom Nordkurve“, Rothenburger Straße 51a, Rede und Antwort.



Internet: www.nordbayern.de/meingoho

