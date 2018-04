Meister an der Drohne: Nürnberger macht einzigartige Fotos

Holger Hirsch sahnt mit seiner Leidenschaft sogar in New York ab - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Mit Drohnen-Filmdrehs ist der gebürtige Nürnberger Holger Hirsch, der schon seit vielen Jahren in Oberbayern lebt, erfolgreich. Der 46-Jährige zeigt die Welt aus einer ungewohnten Perspektive.

Einfach nur schön — die Nürnberger Altstadt samt Burg im Abendlicht. © www.airv8.com



Die Drohnen–Kamera starten, das Ding in die Lüfte bewegen und mal eben Filme drehen: So einfach ist es freilich nicht. Die Planung - wie die Einholung der erforderlichen Drehgenehmigung bei Behörden und Grundstückseigentümern - und auch die Nachbereitung - wie das Schneiden des Filmes - kosten viel Mühen und Aufwand. "Etwa 70 Prozent der Zeit geht für die Vorbereitung drauf", verdeutlicht Holger Hirsch. Das Filmen selbst geht mitunter sehr schnell über die Bühne. "Bei der Aufnahme eines Kletterers an der Kampenwand hatte ich wegen der Wetterbedingungen gerade mal ein Zeitfenster von zwei Minuten", berichtet Hirsch.

Akribisch gestaltet sich vor allem die Vorbereitung. Warten gehört zum Geschäft: Weht der Wind zu stark, kündigt sich ein Wetterumschwung an, dann bleibt die Drohnen-Kamera unten. Doch die Vorsicht zahle sich aus, wie der gebürtige Nürnberger sagt: Schließlich ist ihm bislang noch keine Kamera auf den Boden gefallen. Ihn stören die strengen behördlichen Sicherheitsvorgaben nicht wirklich: "Alles, was fliegt, kann schließlich abstürzen." Ein wichtiger Aspekt - denn seine Arbeitsgeräte kosten bis zu 100.000 Euro.

Der 46-Jährige führt seit 2012 in Rosenheim seine Firma AIRV8 mit zwei Standbeinen: So sind acht Mitarbeiter für die Filmproduktion zuständig, zudem werden für Kunden Luftaufnahmen per Drohne gemacht. Zwei Bausteine, die sich ideal ergänzen: "Wir können beim Drohnen-Dreh das Know-how der Filmproduktion mitnutzen."

Für große Firmen, etwa aus der Film-, Auto- oder Modebranche, macht Holger Hirsch regelmäßig professionelle Aufnahmen aus der Vogelperspektive: Aus seinen diversen Kundenfilmen hat er nun einen Kurzfilm geschnitten, der erst kürzlich beim "New York City Drone Festival" – einem Wettbewerb für Drohnen-Filmer aus aller Welt - einen ersten Platz erreicht hat.

