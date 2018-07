Mercedes rast in der Südstadt gegen ausparkendes Auto

NÜRNBERG - Ein Mercedesfahrer hat am Samstagabend in der Südstadt mehrere Autos beschädigt und vier Personen verletzt. Der Mann war deutlich zu schnell unterwegs und fuhr mit vollem Tempo gegen ein gerade ausparkendes Auto.

Die Fahrerin des Golf wollte gerade ausparken, als der Mercedes ihr mit voller Geschwindigkeit in die Seite fuhr. © ToMa/Martin Reitmayer



Der 43-Jährige war gegen 22.30 Uhr in einem Mercedes S 63 AMG auf der Wölckernstraße in Richtung Osten unterwegs - laut Polizei mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Kurz hinter der Landgrabenstraße kam es dann zum Zusammenstoß: Eine Golffahrerin wollte gerade ausparken, als ihr der Mercedes mit voller Geschwindigkeit in die Seite fuhr. Ihr Wagen wurde dabei gegen einen Toyota geschleudert, der am Straßenrand abgestellt war.

Die 30-jährige Golffahrerin und ihre drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Augenzeugen kam es nach dem Unfall zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten und mehreren Umstehenden, der Polizei sind allerdings keine strafrechtlich relevanten Fälle bekannt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

