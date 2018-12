Messer-Attacken in Nürnberg: Polizei nennt Details

NÜRNBERG - Zwei Tage lang stand Nürnberg unter Schock: Drei Frauen wurden am Donnerstagabend im Stadtteil St. Johannis von einem Mann brutal niedergestochen. Am Samstagnachmittag dann die Erleichterung: Die Polizei hat einen 38-jährigen Deutschen festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag nennen die Ermittler Details.

"Wir können klar Entwarnung geben, für uns ist es der Täter", gab Polizeipräsident Roman Fertinger gleich zu Beginn der Pressekonferenz bekannt.

Bereits am Freitag um 9.44 Uhr nahm man einen 38-jährigen Mann in der Schnieglinger Straße in Nürnberg fest. Während einer Streife wurde demnach der mutmaßliche Täter von zwei Polizisten kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann an seiner Jacke Blutspuren hatte. Bei sich hatte er ein 25 Zentimeter langes Messer - mit dieser Waffe soll er am Donnerstagabend drei Frauen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis angegriffen haben. Darauf hat man laut Staatsanwaltschaft auch Blutspuren der drei Opfer gefunden.

Der Täter: Ein 38-jähriger gebürtiger Thüringer, der sich nach eigenen Angaben öfter in der Region Nürnberg aufhielt und keinen festen Wohnsitz hat. Weil der mutmaßliche Täter "18 Vorverurteilungen im Bundeszentralregister" hat, sprach Antje Gabriels-Gorsolke von der Staastanwaltschaft von einem "Spaziergang quer durchs Strafgesetzbuch". Zu den Vorfällen in Nürnberg hat der Mann bislang nur "vage Angaben" gemacht, teilte der leitende Kriminaldirektor Thilo Bachmann mit.

Weiter Infos folgen.

Florian Rußler E-Mail