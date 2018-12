Messerangriffe in Johannis: Aktion für Verletzte geplant

NÜRNBERG - Auch eine Woche nach den Messerattacken, bei denen drei Frauen schwer verletzt worden sind, sind die Menschen in Johannis tief erschüttert. Eine Anwohnerin ruft nun über das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de dazu auf, Kerzen für die verletzten Frauen anzuzünden.

Ein Ereignis, das St.Johannis vor Weihnachten erschütterte: Ein Mann hatte in Nürnberg drei Frauen niedergestochen. © NEWS5 / DESK



Der 38-jährige Daniel G. soll am Abend des 13. Dezembers drei Frauen plötzlich mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Er konnte am nächsten Tag festgenommen werden und befindet sich seit dem 15. Dezember in Untersuchungshaft wegen eines kurz zuvor begangenen Diebstahls mit Waffen. In einem Geschäft hatte er versucht, ein Käsemesser zu stehlen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg nun einen neuen Haftbefehl erlassen. Darin wird dem Beschuldigten neben dem Diebstahl mit Waffen auch versuchter Mord in drei Fällen, jeweils mit gefährlicher Körperverletzung, zur Last gelegt wird.

Messer-Attacken in Nürnberg: Eine Chronologie der Ereignisse

Die Tat hat in St. Johannis Spuren hinterlassen. Viele Anwohner sind noch immer bewegt. "Die Ereignisse, die vor kurzem wahrscheinlich jeden von Euch erschütterten, haben vermutlich das Weihnachtsfest dreier Familien in unserer direkten Nachbarschaft zerstört", schreibt Katharina Raum. Deshalb habe sie zusammen mit ihrem Sohn beschlossen, am 4. Advent ein Licht für die verletzen Frauen und deren Familien anzuzünden. "Wir möchten Euch alle dazu einladen, ein Lichtermeer zu entfachen", so Raum.

Die Aktion soll am Sonntag um 17.30 Uhr entlang der Johannisstraße stattfinden. "Bitte bringt eine Kerze, ein Teelicht, eine Fackel, oder Ähnliches und ein paar Minuten Eurer Zeit mit", so Raum.

Gemeinsam könne man ein Zeichen setzen. Gegen Gewalt. Für eine gute Nachbarschaft.

