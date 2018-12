Messerattacken in Nürnberg: Drei Frauen schwer verletzt

Mordkommission ermittelt - Großfahndung nach dem Täter läuft - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Drei Frauen sind am Donnerstagabend Opfer eines feigen Messer-Angriffs geworden. Die offenbar zufälligen Opfer eines noch unbekannten Täters mussten nach den Attacken im Klinikum notoperiert werden. Die Mordkommission ermittelt.

Der erste Angriff geschah gegen 19.20 Uhr im Kirchenweg im Stadtteil St. Johannis. Eine 56-jährige Frau war zu Fuß in Richtung Johannisstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten, der ihr entgegen kam, in den Oberkörper gestochen wurde. Der Täter flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Die schwer verletzte Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung in einem Klinikum notoperiert werden. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Ohne Erfolg.

Gegen 22.45 Uhr wurde eine zweite Frau diesmal in der Arndtstraße Opfer eines unbekannten Täters. Der Mann stach unvermittelt auf die 26-Jährige, die auf dem Heimweg war, ein. Kurz darauf griff in der Nähe der ersten beiden Tatorte wieder ein Mann eine Frau an und stach auf die 24-Jährige ein. Sie war in der Campestraße auf dem Heimweg. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Burgschmietstraße/Johannisstraße. Beide Frauen erlitten durch die Stiche lebensgefährliche Verletzungen.

Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei löste eine Großfahndung aus, ein Hubschrauber sowie Diensthunde-Führer waren im Einsatz. Mehrer Personen wurden kontrolliert. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Täter handelt.

Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und kräftig gewesen sein. Über die Bekleidung gibt es ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Zur Tatwaffe gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

bro