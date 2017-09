Messerstecherei nach Familienstreit in Nürnberger Nordstadt

37-Jähriger sticht im Archivpark mehrmals auf 39-Jährigen ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagabend endete eine Auseinandersetzung am Friedrich-Ebert-Platz zwischen Angehörigen zweier Familien mit einer versuchten Tötung: Ein 37-Jähriger stach mit dem Messer mehrmals auf sein Gegenüber, einen 39-Jährigen, ein.

Im Archivpark am Friedrich-Ebert-Platz gingen am Freitagabend mehrere Männer mit Fäusten, aber auch einem Messer aufeinander los. Gegen 21.30 Uhr trafen sich mehrere Angehörige zweier Familien im Park in der Nürnberger Nordstadt. Laut Polizei kam es schließlich zu einer heftigen Auseinandersetzung, bis letztendlich ein 37-jähriger Mann auf seinen Gegenüber, einen 39-Jährigen, mit dem Messer einstach und ihm mehrere Schnittverletzungen zufügte.

Auch zwei weitere Angehörige des Opfers sollen mit der Waffe verletzt worden sein. Doch auch für den Angreifer wendete sich schließlich das Blatt: Im Gegenzug soll der Tatverdächtige von den Begleitern des Geschädigten mehrmals geschlagen worden sein. Das Messer wurde von der Polizei sichergestellt.

Das genaue Motiv der Auseinandersetzung wird derzeit noch ermittelt, es dürfte sich aber um familiäre Streitigkeiten gehandelt haben.

Der Beschuldigte wurde von Beamten noch am Tatort festgenommen und auf Grund seiner Verletzungen unter Bewachung in ein Krankenhaus gefahren. Gegen ihn erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg Haftbefehl. Die Kripo hat den Fall inzwischen übernommen.

Der schwer verletzte 39-Jährige kam nach notärztlicher Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte bestehe aber keine Lebensgefahr.

