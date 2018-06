Messerstecherei vor Nürnberger Imbiss: Täter auf der Flucht

Mann wurde wohl am Bauch verletzt - Genaue Hintergründe sind noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Drei Streifen sind vor Ort, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt: Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in der Dianastraße im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof. Vor einem Pizza-Schnellrestaurant gerieten zwei Männer in Streit - dann zog einer der beiden ein Messer.

Der Fußgängerweg vor dem Schnellimbiss wurde weiträumig abgesperrt. Foto: ToMa/Reitmayer



Noch ist unklar, was genau vor dem Imbiss in der Dianastraße passierte. Offenbar gerieten aber zwei Männer in Streit, der eine soll seinem Kontrahenten daraufhin in den Bauch gestochen haben - wohl mit einem Messer. Der Täter flüchtete mit einem Fahrzeug, derzeit läuft die Fahndung nach ihm.

Wie schwer das Opfer verletzt wurde, ist unklar. Er wurde mit Schnittwunden am Bauch in ein Krankenhaus gebracht.

