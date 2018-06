Messerstecherei vor Nürnberger Imbiss: Täter gefasst

Mann wurde wohl am Bauch verletzt - Genaue Hintergründe sind noch unklar - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Drei Streifen waren vor Ort, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt: Am Mittwochabend lief ein Polizeieinsatz in der Dianastraße im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof. Vor einem Pizza-Schnellrestaurant gerieten zwei Männer in Streit - dann zog einer der beiden ein Messer.

Der Fußgängerweg vor dem Schnellimbiss wurde weiträumig abgesperrt. © ToMa/Reitmayer



Noch ist unklar, was genau vor dem Imbiss in der Dianastraße passierte. Offenbar gerieten aber zwei Männer am Abend gegen 20 Uhr in Streit, der eine soll seinem Kontrahenten daraufhin in den Bauch gestochen haben - wohl mit einem Messer. Der Täter flüchtete mit einem Fahrzeug wurde jedoch schon kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Das 27-jährige Opfer wurde mit Schnittwunden am Bauch in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen waren jedoch nicht lebensgefährlich. Schon am gleichen Abend konnte er wieder entlassen werden.

Zunächst fahndeten mehrere Streifen der Nürnberger Polizei nach dem mutmaßlichen Täter, zivile Beamten nahmen ihn dann gegen 22.30 Uhr in der Südstadt fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, sowie weitere Beweismittel konnten die Beamten sicherstellen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der Täter ein Verwandter des Opfer sein soll. Das genaue Motiv ist jedoch noch unklar. Alle Beteiligten sind laut Polizeiangaben gegenüber den Beamten sehr unkooperativ, so dass sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei als äußerst schwierig gestalten und derzeit noch andauern.

Dieser Artikel wurde am 28. Juni um 9.13 Uhr aktualisiert.

tl/moe