Nach dem Angriff auf drei Frauen in der Nürnberger Nordstadt lief die Suche nach dem Täter auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Stadtgebiet am Freitag abgesucht und Anwohner befragt.

Richtig weihnachtlich war es am Freitag in Langenzenn: Zarte Schneeflöckchen bedeckten die Budendächer des Weihnachtsmarktes, der am Freitag eröffnet wurde. Standesgemäß begann der Markt mit dem Prolog des Christkindes, Teil des weiteren Programmes war unter anderem eine Bläsergruppe. An den Ständen boten verschiedene örtliche Vereine Leckereien wie Stollen und Handgemachtes zum Verkauf.