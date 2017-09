Milliarden für die Infrastruktur: Nürnberg will investieren

NÜRNBERG - Die Stadt Nürnberg will in die Modernisierung ihrer Infrastruktur bis 2026 2,96 Milliarden Euro stecken. Laut Kämmerer Harald Riedel wird das Investitionspaket auch durch die Anhebung der Gewerbesteuer möglich.

Auch die Stadt Nürnberg will die Digitalisierung voranbringen. Der Ausbau des Glasfasernetzwerks ist dabei eine wichtige Komponente. © Julian Stratenschulte (dpa)



Bis 2026 kommen so zwischen 200 und 250 Millionen Euro zusätzlich zusammen. In diesem Zeitraum will die Stadt noch 200 Millionen Euro einsparen. Beschlüsse dafür werden im November gefasst. Das Finanzierungsdefizit beträgt nach aktuellen Berechnungen noch 474,2 Millionen Euro, die wahrscheinlich über Schulden finanziert werden, erläuterte Riedel bei der Einbringung des Haushalts für 2018 in den Stadtrat.

Bei den Planungen im vergangenen Jahr lag die Finanzierungslücke noch bei 725 Millionen Euro. Das Paket im Detail: 875 Millionen Euro für Schulen, 618 Millionen Euro in Straßen, vor allem für den Frankenschnellweg, 271 Millionen Euro in den ÖPNV, 218 Millionen Euro in die Kinderbetreuung, 214 Millionen in Brücken, 362 Millionen Euro in Kulturprojekte. Riedel rechnet für 2018 mit 469 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Das sind über 20 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.

Statt 57,7 Millionen Euro neuer Schulden wird die Stadt 2018, so die Planung, nur 35,5 Millionen Euro neue Schulden machen. Ende 2017 wird der Schuldenstand für den städtischen Kernhaushalt bei 1,35 Milliarden Euro liegen. 2018 werden es dann 1,45 Milliarden sein. "Die Zahlen sind schöner als die im vergangenen Jahr", freute sich Kämmerer Harald Riedel bei der Einbringung des Haushalts für 2018 gestern im Stadtrat.

Neben den großen Investitionsbereichen Schule, Kinderbetreuung und Brücken will Riedel auch die Digitalisierung voranbringen. Fast zehn Millionen Euro werden für die digitale Infrastruktur der Schulen bereitgestellt. Fast drei Millionen Euro sind für das städtische WLAN-System eingeplant. Geld gibt es auch für den Ausbau des Bürgerserviceportals.

Ab Spätherbst soll es auch einen interaktiven Haushaltsplan geben, so dass die Bürger den städtischen Haushalt selber unter die Lupe nehmen können. Für den Haushalt 2018 müssen auch Mehrausgaben bei der Schülerbeförderung und bei der Einführung des Lehrplans+ eingestellt werden. Die Durchführung der Leichtathletikmeisterschaft lässt sich die Stadt 115.000 Euro kosten. Die Haushaltsbeschlüsse werden im November gefasst.

