Millionenprojekt in Nürnberg: Startschuss für "Zukunftsmuseum"

Grundstein für Ableger des "Deutschen Museums" gelegt - Eröffnung wohl 2020 - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Mit viel Prominenz in Nürnberg der Grundstein für das Augustinerhofprojekt gelegt worden. Herzstück ist das "Museum der Zukunft", eine Zweigstelle des Deutschen Museums in München, das 2020 eröffnet werden soll.

"Hier soll aktives Erleben für alle Generationen möglich sein." so Söder bei der Grundsteinlegung. © Edgar Pfrogner



"Hier soll aktives Erleben für alle Generationen möglich sein." so Söder bei der Grundsteinlegung. Foto: Edgar Pfrogner



3000 Bauarbeiter werden im Laufe der Jahre im Einsatz sein, bis das neue Quartier an der Pegnitz steht. Auf dem Augustinerhof-Areal, das lange Parkplatz war, eröffnet in zwei Jahren "Deutschlands modernstes Museum", wie Wolfgang Heckl, der Generaldirektor des Deutschen Museums sagt. Das "Zukunftsmuseum", ein 27-Millionen-Euro-Projekt, soll auf 5500 Quadratmetern Fläche Naturwissenschaften und Technik erlebbar machen, mit Innovationen und Visionen aufwarten.

"Hier wollen wir mit den Menschen einen Dialog über die Zukunft führen", sagt Heckl. Eine große Attraktion werde zum Beispiel ein 250 Quadratmeter großes Holodeck wie aus Star-Treck sein.

Bilderstrecke zum Thema Augustinerhof wird Museum: Polit-Prominenz bei der Grundsteinlegung Bei der Grundsteinlegung des Augustinerhofs in Nürnberg war einiges los: Viele Pressevertreter, aber auch Promis und Politiker wie Ministerpräsident Markus Söder waren vor Ort. Das denkwürdige Ereignis in Bildern.



"Am Anfang wurden wir für die Idee belächelt", sagt Markus Söder, der seinen ersten Auftritt in seiner Heimatstadt als Ministerpräsident absolviert. Ein Termin, der ihm am Herzen liegt. Schließlich, fügt er an, sei er der Vater der Idee. "Was wir nicht wollen, das Nürnberg ein Depot des Deutschen Museums wird." Das Haus soll etwas Besonderes sein. "Hier soll aktives Erleben für alle Generationen möglich sein." Die Entscheidung für den Standort sei genial, betont Söder.

"Was hier entsteht, ist klasse", findet auch Oberbürgermeister Ulrich Maly. "Wir gewinnen damit ein Stück Altstadt zurück, das lange Zeit Terra Incognita war." Der Architekt Volker Staab, der auch das Neue Museum auf dem Klarissenplatz gebaut hat, betont die große Herausforderung, die das Projekt für sein Team darstelle. Und auch er lobt die Standortwahl. "Es ist ein wunderbarer Ort." Neben dem Museum entstehen auf dem Gelände ein Vier-Sterne-Hotel mit 120 Zimmern, Restaurants und Einzelhandel.

Bilderstrecke zum Thema Der Augustinerhof: Die unendliche Geschichte Der Augustinerhof spielt eine besondere Rolle in der Historie der Stadt. Der bisher erste und einzige Bürgerentscheid in der Nürnberger Geschichte fand wegen des Geländes an der Pegnitz statt. Doch auch mehr als 15 Jahre später ist, abgesehen von einem Parkplatz, dort nicht viel passiert. In unserer Bildergalerie gibt es einen Überblick über die Geschichte des Zankapfels.



gs